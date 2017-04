DO G1



A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou por unanimidade na manhã desta terça-feira (11) um projeto que cria uma linha de crédito subsidiado de até R$ 2 bilhões por ano para Santas Casas de Misericórdia e instituições filantrópicas que prestam atendimento complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Se não houver pedido de recurso, o texto vai direto para a Câmara.

O projeto, de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), propõe a criação do Programa de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos (Pró-Santascasas), estabelece que a linha de crédito seja formada com recursos do Orçamento da União.

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse que votaria a favor do projeto, mas se disse preocupado com o dinheiro que será retirado do SUS para as instituições filantrópicas. “Significa que são recursos que vão sair da parte pública, da parte estatal, sairão os recursos que irão para estados e municípios e governo federão e irão agora para constituir esse subsídio. Como vamos repor o sistema como um todo dois bilhões de reais que vão fazer falta, sem dúvida?”, indagou o senador.

A senadora Lúcia Vânia (PSB-GO), relatora da proposta, no entanto, explicou que os recursos voltarão para os estados e municípios em forma de atendimento nas instituições não governamentais. “Esse dinheiro que o senhor [senador Humberto Costa] falou que vai faltar nos municípios está voltando em forma de atendimento. Não vejo nenhum prejuízo em função da importância social que as Santas Casas exercem para os estados e municípios”.

Empréstimo