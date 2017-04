CAMILA RIBEIRO

O líder do Governo na Assembleia Legislativa (AL-MT), deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), disse ter visto com estranheza o fato de o secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB) retomar o seu mandato no Legislativo, ainda que temporariamente

O retorno de Wilson foi confirmado na última segunda-feira (10) e ele terá a “missão” de evitar um possível embaraço ao Governo do Estado no que diz respeito ao acordo fechado entre o Executivo e o Consórcio VLT para a retomada das obras do modal, ao custo de R$ 922 milhões.

Fiquei sabendo hoje deste retorno, estou fora de Cuiabá e não tinha conhecimento. Ninguém me comunicou nada, ninguém me falou nada, inclusive, fiquei sem entender

Apesar de não estar diretamente ligada ao acordo, a Assembleia poderá criar dificuldades para a sua efetivação, por causa do relatório final da CPI do VLT, que será votado nas próximas semanas e que pede, entre outros pontos, o indiciamento do consórcio e a devolução de R$ 315 milhões aos cofres do Estado.

Dilmar disse que sequer foi informado por qualquer membro do Executivo sobre a volta de Wilson ao parlamento.

“Fiquei sabendo deste retorno na terça-feira, estava fora de Cuiabá e não tinha conhecimento. Ninguém havia me comunicado nada, inclusive, fiquei sem entender”, disse Dilmar, ao MidiaNews.

“Claro que o deputado Wilson tem todo o direito de voltar para AL quando quiser, só que ninguém entendeu, eu pelo menos não entendi. Não que tenha que me dar explicação, mas, pelo que vi na mídia, achei estranho. Foi falado que ele voltou para defender a questão do VLT, realmente não entendi”, afirmou o deputado.

Na avaliação de Dilmar, a justificativa de “defesa do VLT” não faz muito sentido, já que, o deputado Jajah Neves (PSDB) – que é suplente de Wilson e até então ocupava uma cadeira no Legislativo – também é da base do Governo.

“Tínhamos até agora o deputado Jajah, que também é base, que está votando junto com o Governo. O Wilson vem para votar junto, então a força fica a mesmo. Vamos ter o mesmo número de votos, por isso achei a justificativa estranha. Mas não tem problema”, disse.

Liderança

O deputado Dilmar Dal Bosco também disse não ter informações quando a sua função como líder do Governo na Casa.

Dilmar assumiu o posto justamente após o deputado Wilson Santos ter se licenciado para comandar a Secretaria de Estado de Cidades (Secid).

“Ninguém me falou nada. Estou tranquilo. Sempre deixei claro que fica nas mãos do governador. O que ele decidir está bom. Se o Wilson reassumir a liderança não tem nenhum problema”, concluiu o deputado.

