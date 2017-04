LAURA NABUCO

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi (PP), recebeu repasses na ordem de R$ 12 milhões por meio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht para o financiamento da campanha eleitoral de 2006.

A afirmação consta em delação premiada dos investigados na operação Lava Jato João Antônio Pacífico Ferreira, diretor superintendente para as Áreas Norte, Nordeste e Centro Oeste da Odebrecht, e Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, diretor de contratos da construtora.

Segundo as investigações da operação, o Setor de Operações Estruturadas era responsável pelo pagamento de propina a políticos.

Os relatos basearam o pedido de abertura de inquérito contra Maggi apresentado pela Procuradoria Geral da República (PGR) e acatado pelo ministro Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, relator da Lava Jato.

Ainda no despacho (leia a íntegra abaixo), Fachin destaca trecho da denúncia que revela o apelido pelo qual Blairo era identificado no sistema de informática utilizado pelo "setor de propina" da Odebrecht. A referência ao então governador era pelo codinome "Caldo".

Além de Maggi, será investigado o deputado federal e ex-governador de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, que, conforme a denúncia, também recebeu repasses da empreiteira para o financiamento de sua campanha eleitoral em 2006. A ele teriam sido destinados R$ 400 mil.

Leia trecho do despacho:

Eder Moraes

De acordo com a denúncia, os R$ 12 milhões destinados à campanha de Maggi foram cobrados da Odebrecht pelo então secretário de Estado Eder Moraes.

O montante serviria para “propiciar” à empreiteira o recebimento de créditos que detinha com o Governo de Mato Grosso por obras realizadas anteriormente.

“O solicitante, inclusive, teria mencionado que o pedido era de conhecimento do então governador, surgindo o repasse de R$ 12.000.000”, diz trecho do despacho de Fachin.

Conforme a denúncia, os pagamentos à Odebrecht eram reconhecidos pelo Governo administrativa e judicialmente, mas não vinham sendo honrados em razão da incapacidade financeira do Estado.

“Esse cenário motivou a formação de Comissão Especial que objetivava angariar repasses da União para fazer frente a esses créditos, sendo fundamental a atuação dos agentes públicos estaduais para acelerar os trabalhos da Comissão”, diz outro trecho.

Inquéritos

O ministro determinou a abertura de inquérito contra nove ministros do governo Temer, 29 senadores e 42 deputados federais, entre eles os presidentes das duas Casas – como mostram as 83 decisões do magistrado do STF, obtidas com exclusividade pelo Estado.

O grupo faz parte do total de 108 alvos dos 83 inquéritos que a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao STF com base nas delações dos 78 executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, todos com foro privilegiado no STF.

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, não aparecem nesse conjunto porque não possuem mais foro especial.

