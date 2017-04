DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), recomendou que o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) “abra o olho” no processo de acordo com o consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande para a retomada das obras do modal de transporte.

O tucano voltou ao Legislativo nesta quarta-feira (12) para defender a retomada das obras e pedir mudanças no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Obras da Copa. Ele estava desde novembro do ano passado comandando a Secretaria de Cidades.

Para Botelho, Wilson está fazendo acordo com pessoas que “mentiram” para a população.

“Cuidado, deputado Wilson Santos. Você está trabalhando com as mesmas pessoas que mentiram para o povo. Um pessoal que pactuou com as mentiras. Foram à televisão dizer que a obra ia ser inaugurada e não inauguraram”, disse.

Cuidado, deputado Wilson Santos. Você está trabalhando com as mesmas pessoas que mentiram para o povo

“Essas mesmas pessoas estão com o senhor hoje. O senhor abre o olho, porque esse consórcio mentiu para o povo. Avalizaram todas as mentiras do governo Silval. Na hora que o governo vinha na televisão, eles estavam lá, dizendo que estavam entregando tal dia. E tudo foi mentira”, afirmou.

Apesar disso, Botelho devolveu o relatório final da CPI das Obras da Copa aos membros para modificar alguns pontos. Para ele, o projeto precisa ser retomado e o relatório pode atrapalhar.

“Devolvi para que eles façam avaliação sobre dois aspectos: o primeiro é que eles recomendam a paralisação da obra. E nós entendemos que já gastamos mais de R$ 1 bilhão. Não temos como abrir um buraco, colocar tudo lá dentro e colocar uma lápide ‘aqui jaz o VLT’. Não temos como voltar atrás nessa obra”, disse.

“Pedi para eles darem uma avaliada nisso. E também com relação a recomendação de afastar o Consórcio. Esse é o melhor caminho que o governo encontrou para a obra sair da judicialização, porque senão vai ficar na Justiça enrolando, mais três, quatro, 10 anos. E aí se perde tudo”, afirmou.

Segundo ele, outros encaminhamentos como o indiciamento de agentes políticos, como Silval Barbosa, e a devolução de valores supostamente superfaturados continuarão no relatório.

“Não discuti questão de valores. Essa é uma questão que não posso entrar. Se houve desvio, não tem como mudar. Estou discutindo o mérito da situação, o prosseguimento da obra. A questão de desvio vai ser mantida. Não pode mudar, isso é matemático. Se teve desvio, vai mandar ao Ministério Público para investigação”, completou.