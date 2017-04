O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou para a Justiça de São Paulo petição para investigar as acusações feitas nas delações dos ex-executivos da Odebrecht.

Em sua delação, Emilio Odebrecht, patriarca do grupo empresarial que leva seu nome, relatou “o pagamento de vantagens indevidas, não contabilizadas, no âmbito da campanha eleitoral” do tucano à Presidência da República. FHC venceu as duas eleições.