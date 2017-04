DOUGLAS TRIELLI

Candidato derrotado nas eleições de 2016, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) afirmou que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), está no “rumo certo” em sua gestão.

Passados 100 dias de mandato, o tucano ressaltou que o principal acerto foi a aproximação do prefeito com o governador Pedro Taques (PSDB). Na eleição, Taques foi ferrenho defensor de Wilson e chegou a comparar o grupo de Emanuel a “ratos”.

“Avalio como um bom começo, em que pese o momento econômico dramático que passa o País. Ele começa bem e está no rumo certo, principalmente nessa aproximação e parceria com o governo Pedro Taques”, disse Wilson.

Para o deputado, a parceria entre Prefeitura e Governo é importante para consolidação de projetos e investimento. Ele lembrou que todas as últimas grandes obras da Capital tiveram aportes financeiros do Executivo Estadual.

“De maneira inteligente e responsável, ele tem procurando consolidar uma parceria com o Governo do Estado. Cuiabá ainda depende muito dessa parceria. Se fizer um balanço das últimas décadas, as principais obras feitas na cidade foram realizadas com essa parceria. Então, quando ele se aproxima do governador, é uma atitude correta, responsável, de alguém que sinaliza querer o melhor para a cidade”, afirmou.

Wilson ainda revelou que o governador disse estar “satisfeito” com a gestão do peemedebista.

Relação

Durante a campanha eleitoral, Wilson e Emanuel trocaram diversas acusações. Emanuel expôs um áudio em que o irmão do tucano, Elias Santos, supostamente intimidava servidores da Metamat a participarem de uma reunião política, sob pena de exoneração. O episódio culminou com a exoneração de Elias da presidência da autarquia.

Em seguida, Wilson denunciou uma suposta propina recebida por Emanuel da empresa Caramuru Alimentos, que envolveu também o irmão e a cunhada do peemedebista.

Desde o fim das eleições, a dupla já se encontrou por diversas vezes, já que Wilson assumiu a Secretaria Estadual de Cidades.

Para o tucano, a amizade superou o período eleitoral e continua.

“Minha relação pessoal com ele está muito boa, temos falado quase que diariamente por telefone, por WhatsApp. Temos feito parcerias importantes para a cidade e é isso que a sociedade espera dos gestores. O partido é importante, a eleição é importante, mas mais importante é o cidadão. E amigo sempre será amigo”, disse.

