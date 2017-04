DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) afirmou que a reeleição do governador Pedro Taques (PSDB) é o plano “A, B e C” de seu grupo. Ele acredita que o tucano é o melhor nome para o Executivo Estadual.

A declaração foi uma resposta ao senador José Medeiros (PSD), que disse, recentemente, que o grupo de Taques tenha um “plano B”, caso o tucano opte por não sair candidato à reeleição.

“Nós temos três planos para o governador Pedro Taques. O plano A, com a reeleição do Pedro Taques; plano B com reeleição do Pedro Taques; e Plano C, com a reeleição do Pedro Taques”, disse em conversa com a imprensa, nesta semana.

“Eu trabalho por isso. Garantir é difícil. Cadê Eduardo Campos? Dante de Oliveira? Até amanhã não sei se estamos vivos. Mas se tudo continuar nas condições normais de temperatura e pressão, é disparado o melhor nome para continuar governando Mato Grosso”, afirmou.

Pedro Taques vai ser candidato e vai se reeleger com uma razoável tranquilidade. Deve ser reeleito em primeiro turno

Para ele, Taques tem condições, inclusive, de vencer a disputa no primeiro turno. Wilson acredita que a vitória será consequência do trabalho que o governador vem desenvolvendo no Executivo desde que assumiu.

“Já estou na estrada há algum tempo e tenho absoluta certeza que o Pedro Taques vai ser candidato e vai se reeleger com uma razoável tranquilidade. Deve ser reeleito em primeiro turno”, disse.

“O que vai garantir são as entregas, os resultados. Um homem honesto, honrado, dirigiu o Estado no momento mais crítico da República, sob ponto de vista econômico e financeiro. Teve coragem de tomar medidas e remédios amargos. No cenário que está aí, é disparado o nome mais integro, mais estimulante para continuar governando o Estado”, afirmou.

Conflitos na base

Taques se elegeu com 13 partidos em sua base. Agora, entretanto, alguns já não apoiam a gestão como antes, caso de siglas como PP e PSC.

Além disso, o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) tem despontado, nos bastidores, como favorito para a disputa majoritária.

Wilson, entretanto, evitou fazer comentários sobre essas especulações. Mas disse que os “conflitos” têm seus lados positivos.

“Vou limitar a falar do meu partido. Mas conflito é bom. Do conflito é que nasce o vetor resultante, nasce o entendimento. Somo um território de partidos, mais de uma dezena, e é muito bom que nem todos pensem iguais. Desse choque de ideias, sempre avança”, disse.

Leia também:

Senador defende que grupo de Taques tenha "plano B" para 2018