O secretário de Infraestrutura do Estado, Marcelo Duarte, e o vice-governador, Carlos Fávaro (PSD), anunciaram em uma reunião em Alta Floresta, nesta semana, que o trecho de asfalto entre Alta Floresta e Santa Helena deverá, ainda este ano, passar por um processo de concessão para a iniciativa privada.

A vencedora terá como obrigação a realização de obras e a manutenção das rodovias MT 208 e MT 320. Parte da MT 208 deverá ser duplicada e receberá outros investimentos como a instalação de lombadas eletrônicas e rotatórias para melhorar o fluxo de veículos.

A contrapartida da empresa (ou associação) que ganhar a concessão será o direito à cobrança de pedágio como já ocorre em outras rodovias estaduais.



Participaram da reunião os deputados estaduais Romoaldo Junior e Odonir Bortoloni (Nininho), o prefeito Asiel Bezerra de Araújo, vereadores e representantes do IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso, que ajudaram a cobrar soluções para a rodovia estadual. O IFMT, instalado este ano, fica às margens da MT 208 e os horários de entrada e saída de alunos são potencialmente perigosos tanto para alunos quanto para os usuários da rodovia.



O deputado Estadual Romoaldo Junior (PMDB), participou da reunião e cobrou ao vice-governador que não sejam implantadas praças de pedágio antes que as obras sejam concluídas, uma forma de forçar a ganhadora a executar todas as tarefas que forem previstas no contrato de concessão.

“Os estudos para a concessão estão adiantados, há mais de uma semana uma equipe da Sinfra está na cidade fazendo os levantamentos e nós percebemos que a vontade do governo é muito forte, então como forma de proteger o cidadão nós fizemos esta exigência ao vice-governador para que o contribuinte não seja prejudicado, é bom lembrar que esta é uma região aonde tem muita produção, não permitiremos que o produtor pague sem ter estrada, se a concessão é inevitável, é nosso papel garantir que a prestação do serviço venha antes da cobrança”, disse o deputado que ouviu do secretário da Sinfra que o seu pedido será atendido na elaboração do contrato de concessão.



Segundo Marcelo Duarte, o mandatário da Sinfra, os estudos para a concessão estão adiantados e ainda este ano acontecerão as audiências públicas para discutir junto à população. Indagado sobre a quantidade de praças para cobrança de pedágio que serão instaladas ele afirmou que “ainda não é possível definir porque as equipes ainda não entregaram o estudo para nós, mas o certo é que a concessão acontecerá já em 2018”, afirmou.