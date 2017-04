O ex-deputado federal Pedro Henry (PP) foi citado pelo ex-funcionário da Odebrecht José de Carvalho Filho durante depoimento aos procuradores do Ministério Público Federal (MPF).

Segundo reportagem do site G1, o ex-parlamentar foi um dos quatro políticos que pediu propina, de R$ 2 milhões, para aprovar uma emenda à Medida Provisória 183, de 2004.

Além de Henry, o ex-funcionário da empreiteira citou Sandro Mabel (PMDB-GO), Pedro Corrêa (PP-PE) e Mário Negromonte (PP-BA).

Carvalho Filho, no entanto, afirmou que o comportamento de Henry causou estranheza e que por esse motivo resolveu não concluir o negócio.

Leia a íntegra da reportagem:

Delação da Odebrecht: conselheiro do TCM baiano e ex-deputados

são citados em tentativa de compra de emenda em MP

Antes do processo de votação, porém, Carvalho Filho disse que o ex-deputado, ao lado de Mabel, Corrêa e Henry, solicitou o acerto de R$ 2 milhões para aprovação da emenda. O delator contou que Negromonte foi "veemente" em afirmar que o pagamento da propina deveria ser feito na mesma data. Carvalho Filho, no entanto, afirmou que o comportamento de Henry causou estranheza e que por esse motivo resolveu não concluir o negócio.

A medida provisória que segundo o colaborador foi negociada com os ex-parlamentares, mais tarde, também em 2004, foi sancionada lei federal. A norma reduzia as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS que incidem na importação e na comercialização do mercado interno de fertilizantes e defensivos agropecuários.