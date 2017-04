DO G1



Recursos de uma operação entre a construtora Odebrecht e a cervejaria Itaipava financiaram a compra de um dossiê no episódio que ficou conhecido como “escândalo dos aloprados”, afirmou em delação premiada o ex-executivo Luiz Eduardo da Rocha Soares.

Em 2006, a Polícia Federal (PF) prendeu dois homens ligados ao PT que tentavam comprar um dossiê falso contra o então candidato do PSDB ao governo paulista, José Serra. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como "aloprados" os petistas que participaram do caso.

O documento acusaria Serra de ter relação com a chamada “máfia das sanguessugas”, que vendeu ambulâncias superfaturadas para o governo. Os policiais encontraram o equivalente a R$ 1,7 milhão com os dois homens.

Soares, que atuava no Setor de Operações Estruturadas – classificado pelo Ministério Público como o setor de propinas da empreiteira – disse que foi chamado para uma reunião no comitê de campanha do PT dias após a operação da PF.

“Nós fomos tomados de surpresa com a operação dos Aloprados. Aí o Benedicto (Silva Junior, também delator) me ligou logo depois da operação falando que tinha dado um grande problema”, afirmou, explicando que usou um taxi para que seu carro não fosse identificado no local.