DA REDAÇÃO



O deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) foi destaque na edição da revista Veja desta semana.

Ele ganhou uma página na sessão "Conversa", para falar de seu projeto que libera as mulheres de trabalhar por até três dias no período menstrual.

Ex-governador e ex-senador, Bezerra disse que a ideia será benéfica porque aumentará a produtividade.

"Convivo com muitas mulheres e me preocupo. Tenho meu lado feminino", disse.

Confira a entrevista da repórter Patríci de Holanda:

Folga naqueles dias

Qual a necessidade de uma licença-­menstruação?

Você é mulher e sabe do problema por que vocês passam durante esse período. Se forem incluídos os dias da TPM, então, nem se fala. Vocês ficam de baixo-astral. Reclamam, né? Minha mulher já teve cólicas terríveis — hoje, não tem mais. No Japão, essa lei já existe. Vi que era o momento de avançar isso no Brasil. Convivo com muitas mulheres, de vereadoras a deputadas, e me preocupo com a mulher. Tenho meu lado feminino.

Ora, a empresa só tem a ganhar, vai produzir mais, e não vai ter prejuízo, porque a mulher vai repor esse horário perdido

Lado feminino?

Sim. Sou o autor da PEC das Domésticas e tenho um projeto que obriga o SUS a fazer a restauração do seio da mulher no caso de câncer de mama. Aqui no Brasil, o lado feminino é muito fragilizado.

Como foi a reação das mulheres com quem o senhor falou do projeto?

Todas aprovaram. São simpáticas à lei, porque conhecem o assunto. É um tema grave, que estava debaixo do tapete.

O senhor propõe alterar um artigo da CLT para as empresas liberarem as mulheres do trabalho por até três dias ao mês durante o período menstrual. O que os empresários acharam disso?

Estão totalmente contra. Eles me procuraram, exaltados: “Mas como o senhor faz um projeto desses, numa hora em que o país está com índices tão altos de desemprego?”. A verdade é que ninguém leu o projeto. Ora, a empresa só tem a ganhar, vai produzir mais, e não vai ter prejuízo, porque a mulher vai repor esse horário perdido, trabalhando em casa ou numa carga horária maior em outros dias.

É o momento de apresentar um projeto assim, quando o país discute outras reformas?

Eu acho que muda o enfoque. Tira o foco da corrupção e mira o bem-estar social. Falam só em corrupção, corrupção. Há outros problemas importantes. Esse é um projeto social de alcance profundo.