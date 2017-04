DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) concedeu, por meio de decreto, um reajuste salarial de 4,69% para os servidores comissionados, aqueles que ocupam cargos de confiança.

O aumento, concedido a título de Revisão Geral Anual (RGA), foi assinado no dia 13 deste mês, mas publicado no Diário de Contas do Estado que circulou nesta segunda-feira (17).

Segundo o peemedebista, o aumento vai vigorar com efeito retroativo a 1º de março de 2017.

De acordo com a publicação, o salário de secretário municipal passará de R$ 12.338 para R$ 12.916.

“Os subsídios dos cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal e os valores relacionados ao benefício funcional denominado de estabilidade financeira ficam reajustados em 4,69%, conforme anexo único constante deste decreto. A revisão prevista no artigo anterior é concedida a título de revisão geral anual, assegurada pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação municipal, e vigorará com efeitos retroativos a 1º de março de 2017, respeitado o equilíbrio orçamentário”, disse Emanuel na publicação.

Os cargos de comissão são ocupados por indicações assinadas pelo prefeito, dispensando a necessidade de aprovação em concurso público.

O aumento é baseado na inflação registrada no período entre março de 2016 e fevereiro de 2017, segundo o INPC (Índice Nacional do Preço do Consumidor) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Já em maio, o prefeito deverá conceder outra RGA, desta vez dos servidores efetivos.

Veja a tabela com os valores que serão pagos aos comissionados: