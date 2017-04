DO G1



O presidente da comissão especial na Câmara da reforma da Previdência, Carlos Marun (PMDB-MS), adiou para quarta-feira (19) a apresentação do relatório final sobre a proposta do governo. Inicialmente, a leitura estava prevista para esta terça.

Marun participa na manhã desta terça – ao lado do presidente Michel Temer, de ministros e deputados da base aliada do governo – de um café da manhã para tratar do assunto. Segundo o deputado, o adiamento foi solicitado pelo relator Arthur Maia (PPS-BA) para incluir alterações de última hora.

"Com a intensidade das conversações que vão se estabelecer hoje e outras que acontecerão, o relator solicitou mais algumas horas para incluir no relatório o resultado dessas conversas", explicou Marun, ao chegar para o café com o presidente.

O relatório seria lido no café da manhã desta terça, antes de ser apresentado à comissão especial na Câmara, mas houve pressão da bancada feminina na Casa para ser alterado na última hora. Elas pedem que a idade mínima para se aposentar seja menor para as mulheres – a proposta original prevê 65 anos para ambos os sexos.