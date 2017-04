O empresário Marcelo Odebrecht afirmou em depoimento que procurou Giles Azevedo, ex-assessor especial de Dilma Rousseff, e Sigmaringa Seixas, espécie de conselheiro informal da ex-presidente, para pedir ajuda do governo para libertar executivos das empreiteiras OAS e UTC presos pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Segundo Odebrecht, porém, "não foi feito nada relativo a isso".

Procurado pelo G1, Giles Azevedo informou que "nunca" tratou do assunto com o empresário e, portanto, jamais teve algum tipo de atuação nese sentido. O G1 buscava contato com Sigmaringa Seixas até a última atualização desta reportagem.