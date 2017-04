DO G1



Devido a crise no país vizinho, mais de 12 mil venezuelanos vieram para o Brasil desde 2014, é o que mostra um relatório da ONG internacional Human Rights Watch (HRW), divulgado nesta segunda-feira (18).

Roraima, por fazer fronteira com a Venezuela, é a primeira região onde os imigrantes têm procurado oportunidades para viver.

Conforme o relatório da entidade que realiza pesquisas sobre os direitos humanos, atualmente, mais de 4 mil venezuelanos em Roraima aguardam há meses em uma lista de espera o agendamento de novos pedidos de refúgio.

Em março desde ano, a Polícia Federal divulgou que o número de venezuelanos que solicitaram refúgio em Roraima cresceu 22.122% nos últimos três anos.

Sem acesso a recursos básicos como medicamentos e alimentação, os venezuelanos atravessam a fronteira da Venezuela com o Brasil no município de Pacaraima, ao norte de Roraima, e se fixam no estado em busca de uma vida melhor.

O documento da HRW pretende fazer com que os líderes da América Latina cobrem uma postura do presidente Nicolás Maduro que atenda às necessidades da população venezuelana.

Pedidos de refúgio no Brasil

Venezuelanos fazem fila para receberem atendimento na sede da PF em Boa Vista (Foto: Emily Costa/ G1 RR/Arquivo)

O governo brasileiro, segundo o relatório da HRW, informou que o número de venezuelanos que solicitaram refúgio disparou. Em 2013 foram realizados 54 pedidos. No ano de 2016, de janeiro a novembro, foram 2.595.

De acordo com a PF, em Roraima foram solicitados 2.230 pedidos de refúgio em 2016. Nos três primeiros meses de 2017 o número chega a 1.614.

"Até 31 de dezembro o Ministério da Justiça havia decidido apenas 89 dos 4.670 casos de venezuelanos que haviam solicitado refúgio desde 2012, concedendo refúgio em 34 desses casos", cita um trecho do levantamento.

O atraso na decisão das solicitações pendentes de venezuelanos está tornando ainda mais lento o processo de solicitação de refúgio em todo o território brasileiro, avalia a Organização.

Assistência médica

No posto de saúde na fronteira, venezuelanos representam 90% do público atendido (Foto: Inaê Brandão/G1RR)

Em entrevista à GloboNews, o pesquisador da Human Rights Watch, César Muñoz, disse que a falta de medicamentos na Venezuela tem obrigado famílias inteiras a virem para o Brasil. Isso tem contribuído com a superlotação do sistema de saúde em Roraima.

Na cidade de fronteira, Pacaraima, cerca de 80% dos pacientes atendidos no Hospital Délio de Oliveira Tupinambá são venezuelanos.

"Muitos desses casos são de portadores de HIV/AIDS, pneumonia, tuberculose e malária", detalhou o relatório da HRW.

No Hospital Geral de Roraima, o maior do estado, 1.815 venezuelanos receberam atendimento no ano passado. Um número três vezes maior se comparado a 2015. Em fevereiro de 2017, a diretora do hospital informou à HRW que, em média, 300 pacientes venezuelanos eram atendidos por mês.

O número de mulheres venezuelanas atendidas no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, que recebe pacientes de todo o estado, praticamente dobrou em 2016, chegando a 807, destacou o relatório.

Deportações

Em 2016, segundo a HRW, a PF deportou 514 venezuelanos que estavam em situação irregular em Roraima. Um número alto se comparado ao ano anterior, onde apenas 20 foram obrigados a se retirar do estado.

Em dezembro de 2016 a Polícia Federal recolheu 450 venezuelanos, membros do povo indígena Warao, das ruas de Boa Vista e tentou fazer uma deportação em massa, mas a Justiça Federal impediu a ação após a Defensoria Pública da União ingressar com pedido alegando que "a medida era arbitrária".

Gabinete Integrado de Gestão Migratória

Antes do abrigo, imigrantes dormiam nas ruas de Boa Vista e na rodoviária da capital (Foto: Inaê Brandão/G1 RR)

A imigração em massa de vezuelanos a Roraima pegou de surpresa não só os moradores do estado, mas todo poder público. Desde o fim de 2016 muitos venezuelanos eram vistos dormindo na Rodoviária Internacional, em Boa Vista, praças e no Centro de Referência ao Imigrante, um abrigo no ginásio poliesportivo na zona Oeste da capital.

E uma parceria entre os governos federal e estadual e a prefeitura de Boa Vista, foi criado em outubro de 2016 o Gabinete Integrado de Gestão Migratória.

"O grupo estabeleceu um Centro de Referência ao Imigrante, que tentou providenciar apoio básico aos imigrantes venezuelanos e cumpriu com a ordem judicial que pedia às autoridades que fornecessem abrigo e serviços básicos às crianças venezuelanas vivendo nas ruas com suas famílias", detalha o documento.

As ações do gabinete atuam na capital e Pacaraima. Ele foi criado para ter uma duração de 180 dias, mas esse prazo expirou em 15 de abril, entretanto, o governo de Roraima informou que a ajuda prestada deve continuar "por tempo indeterminado".