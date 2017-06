CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O ex-governador de Mato Grosso, Júlio Campos (DEM), deixou transparecer que não descarta a possibilidade de voltar a disputar um cargo eleitoral nas eleições do próximo ano.

Nesta semana, ele esteve no Palácio Paiaguás, em um evento do Governo do Estado, e falou sobre política.

“Precisamos de nomes novos para renovar [a política], agora, se não tiver ninguém... A saúde que me faltava eu já tenho de volta”, disse Júlio, ao ser questionado sobre as chances de encarar as urnas novamente.

Ele, no entanto, preferiu não prolongar o assunto, tampouco deu detalhes sobre o eventual cargo ao qual poderia concorrer.

Júlio, que tinha cirrose hepática há 25 anos, passou por um transplante de fígado em março deste ano.

O procedimento foi realizado no Hospital São Carlos, em Fortaleza (CE).

O democrata recebeu um fígado de um jovem de 24 anos e teve alta hospitalar oito dias após realizar o procedimento.

A última vez que Júlio disputou uma eleição majoritária foi em 2008, quando perdeu a disputa pela Prefeitura de Várzea Grande para Murilo Domingos.

Segundo colocado na votação, o democrata teve 36,7% dos votos, contra 57,89% de Murilo, então filiado ao PR.

Em 2010, ele disputou a Câmara Federal e conseguiu se eleger.

Além de governador e deputado federal, Julio Campos ocupou outros cargos públicos, como o de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

