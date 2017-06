DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O deputado federal Fabio Garcia (PSB) disse acreditar em uma motivação ainda não esclarecida no retorno do também federal Valtenir Pereira ao PSB. O parlamentar assinou a ficha de filiação na última quarta-feira (14), em Brasília, e assumiu a presidência do diretório em Mato Grosso.

Para Garcia, não há que se falar em decisão ideológica no convite do presidente nacional, Carlos Siqueira. Isso porque, segundo ele, Valtenir teve posições contrárias aos últimos posicionamentos do PSB.

“É difícil até para nós entender tudo isso. Falta uma coerência gigantesca na decisão tomada pelo presidente do partido. Essa celeuma em relação ao PSB, teoricamente, tinha uma motivação, que era o posicionamento em relação à modernização das leis trabalhistas no Brasil. Mas o Valtenir, ao longo de sua caminhada na legislatura, tem se colocado contra tudo o que o PSB prega”, disse Garcia, em entrevista à rádio Capital FM.

Essa decisão não tem nada de ideológico, porque os posicionamentos do Valtenir confrontam com o partido

“Na reforma trabalhista, o Valtenir votou favorável. O PSB defendeu o impeachment da Dilma, o Valtenir votou contra. O PSB era independente ao PT, não apoiava, o Valtenir apoiou o governo do PT. O Valtenir é um dos parlamentares que mais têm cargo no Governo Federal, o PSB hoje se posiciona contrário ao Governo Temer [PMDB]. Então, fica difícil ver coerência na decisão”, afirmou.

Valtenir esteve filiado ao PSB até 2013, quando foi para o Pros por divergência com o então prefeito de Cuiabá Mauro Mendes. O retorno é visto como uma resposta de Siqueira ao fato de Fabio Garcia ter votado de modo favorável à reforma trabalhista de Michel Temer, mesmo a Executiva da sigla tendo deliberado contra.

Antes, Siqueira já havia destituído os nomes que comandavam o partido em Mato Grosso. Garcia era, até então, o presidente.

“Então, essa decisão não tem nada de ideológica, porque os posicionamentos do Valtenir confrontam com o partido. E não tem nada que vise o crescimento do PSB. Tem algo aí por trás, tem um fogo por trás, que o futuro e a luz do Sol vão nos fazer entender melhor”, disse.

Garcia ressaltou, ainda, que sob sua liderança e de Mendes, o PSB cresceu em número de prefeitos e deputados eleitos.

Futuro

Garcia disse não temer, por ora, que Valtenir delibere para que o partido vá para a oposição ao Governo Pedro Taques (PSDB).

Segundo ele, soaria “raro” obrigar os parlamentares do Estado a ser oposição ao governador, sendo que todos foram eleitos pedindo voto ao tucano, nas eleições de 2014.

“Me soaria raro que eles pudessem ser considerados infiéis, porque de uma hora para outra o partido radicalizou e mudou totalmente de posição. Eles estarão seguindo aquilo que é mais importante na democracia: o pacto que fizeram com a população em apoiar o Governo Taques”, afirmou.

Por fim, disse ainda não pensar em qual partido seguir, caso o grupo decida deixar o PSB. Para ele, ainda é preciso haver reuniões para tais deliberações.

