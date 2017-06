VINÍCIUS LEMOS

O agente de tributos estaduais da Secretaria estadual de Fazenda, Alfredo Menezes de Mattos Junior, pagou a fiança no valor de R$ 200 mil, conforme estipulado pela Justiça, e obteve a liberdade na última quarta-feira (14).

Ele é um dos alvos da “Operação Zaqueus”, deflagrada em 3 de maio, que apura fraude em um processo administrativo tributário da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), na qual uma multa aplicada à empresa Caramuru Alimentos S/A foi reduzida de R$ 65,9 milhões para pouco mais de R$ 315 mil.

Conforme investigações da Delegacia Fazendária, os agentes de tributos estaduais Alfredo Menezes de Mattos, Farley Coelho Moutinho e André Fantoni, suposto líder do esquema, teriam recebido propina de R$ 1,8 milhão para reduzir multas da Caramuru.

Além deles, também foram denunciados pelo crime os advogados Sandra Mara de Almeida e Themystocles Figueiredo, delator do caso, e os representantes da empresa, Walter de Souza Júnior e Alberto Borges de Souza. Somente os agentes de tributos estavam presos preventivamente.

Farley havia sido solto em 9 de maio, por meio de liminar concedida pelo desembargador Orlando Perri. O magistrado apontou que não havia provas que demonstrassem que o servidor havia sido beneficiado pela propina da Caramuru e não determinou o pagamento de fiança.

Na terça-feira (13), a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) também concedeu, por unanimidade, habeas corpus para que os outros dois agentes de tributos obtivessem a liberdade. No entanto, o relator do processo, desembargador Orlando Perri, estipulou fianças que deveriam ser pagas pelos réus.

O magistrado arbitrou fiança de R$ 1,5 milhão para soltar André Neves Fantoni e Alfredo Menezes de Mattos Junior. Para o primeiro, ele estipulou o pagamento de R$ 1,3 milhão, pelo fato de Fantoni ser apontado como o líder e maior beneficiário do esquema.

Em relação ao segundo, Perri arbitrou o pagamento de R$ 200 mil. O desembargador também determinou que os réus deverão utilizar tornozeleiras eletrônicas e proibiu que eles frequentem bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e a sede da Sefaz.

No mesmo dia da decisão, a defesa de Alfredo Menezes depositou judicialmente o valor de R$ 200 mil na Conta Única do Judiciário e solicitou a liberdade do réu. No dia seguinte, ele foi liberado. O valor entregue por ele permanecerá penhorado e será utilizado para ressarcir os cofres públicos, em caso de condenação.

No entanto, Fantoni ainda não realizou o depósito da fiança de R$ 1,3 milhão e permanece preso. De acordo com informações de bastidores, o servidor estaria encontrando dificuldades para obter o dinheiro estipulado pela Justiça. Desta forma, não há previsão para que ele obtenha a liberdade.

