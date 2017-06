ministro do Planejamento de Néstor e Cristina Kirchner

O capítulo sobre Argentina na delação da Odebrecht vai expor a relação à base de propina da empreiteira com integrantes do kirchnerismo.

Segundo uma das delações ainda em sigilo, pessoas ligadas a Julio de Vido, ministro do Planejamento de Néstor e Cristina Kirchner, negociaram uma propina de US$ 25 milhões para que a construtora tocasse um bilionário projeto de extensão das redes de distribuição de gás no país.