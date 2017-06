DOUGLAS TRIELLI

O deputado federal Valtenir Pereira se pronunciou, nesta segunda-feira (19), pela primeira vez após se filiar e assumir a presidência regional do PSB. Por meio de nota, o parlamentar admitiu a possibilidade de levar a sigla para a oposição ao governador Pedro Taques (PSDB).

Ele também afirmou que avalia disputar o Senado em 2018 (leia abaixo).

Segundo Valtenir, os “ideiais” do partido tucano são diferentes do PSB.

Os ideais do PSDB são diferentes do PSB. Então, pode acontecer do partido passar a ser oposição do atual Governo. Valtenir visa construir um PSB perto do povo

“Ainda não houve reunião com os atuais membros. Mas os ideais do PSDB são diferentes do PSB. Então, pode acontecer do partido passar a ser oposição do atual Governo. Valtenir visa construir um PSB perto do povo, ressaltando o lado socialista do partido”, disse a nota.

Entretanto, ele negou que irá pedir, logo de início, que os atuais secretários do PSB na gestão tucana entreguem seus cargos.

“A assessoria do secretário Suelme Evangelista [Agricultura Familiar] informou que ele irá mudar de partido e, como não tem mandato, não precisa esperar janela. Desta forma, provável que não seja necessário essa conversa sobre a pasta. Quanto ao secretário Max Russi [Assistência Social], haverá, no momento necessário, uma conversa para conhecer mais sobre o trabalho à frente da Pasta”, afirmou.

Disputa pelo Senado

Valtenir se filiou à sigla na última quarta-feira (14), em Brasília, sob as bênçãos do presidente nacional Carlos Siqueira. Ele percorreu alguns municípios no último fim de semana e disse ter sido “bem recebido” pelos prefeitos.

Por fim, a nota diz que o deputado federal avalia disputar o Senado em 2018, o que pode inviabilizar uma eventual candidatura do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes, como era esperada.

“Valtenir percorreu cinco municípios da região oeste e foi bem recebido pelos prefeitos e vereadores do partido. Está muito animado com os projetos que o PSB permitirá a ele executar. Estará visitando outros municípios da região, em breve, para atender as demandas. Valtenir aproveitou para confirmar a intenção de disputar uma vaga no Senado em 2018”, completou.

