CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

A cúpula do PSB em Mato Grosso decidiu que não aceitará a permanência do deputado federal Valtenir Pereira (PSB) no comando da sigla no Estado e poderá, inclusive, questionar a presidência na Justiça.

Valtenir, que estava no PMDB desde março do ano passado, assinou sua ficha de filiação ao PSB na última quarta-feira (14) e foi colocado no comando da sigla pelo presidente nacional, Carlos Siqueira.

A decisão de Siqueira pode ser considerada uma resposta ao deputado Fabio Garcia, que votou favorável à reforma trabalhista do presidente Michel Temer (PMDB), mesmo com o diretório tendo deliberado contra a proposta. Por conta do voto, Siqueira destituiu toda a comissão em Mato Grosso.

Para os membros do PSB, no entanto, a decisão da direção nacional do partido foi “absurdamente incoerente”, já que Valtenir também votou no mesmo sentido.

Se for necessário, vamos buscar via judicial para que possamos buscar nossos direitos dentro do partido

“A legislação já obriga que as comissões provisórias (como é o caso da composição do PSB em Mato Grosso) sejam convertidas em diretórios e vamos buscar que isso seja feito. Se ocorrer a eleição, se for um processo democrático, obviamente a maioria dos filiados do PSB tem mais simpatia ao nosso grupo politico e nós retomaremos em definitivo o diretório do partido”, disse o deputado federal Fabio Garcia.

“Também, se for necessário, vamos buscar via judicial para que possamos buscar nossos direitos dentro do partido”, afirmou ele.

As declarações foram dadas na tarde desta segunda-feira (19), após reunião realizada na presidência da Assembleia Legislativa.

Estiveram no encontro o presidente da Casa, Eduardo Botelho, o também deputado federal Adilton Sachetti, os deputados estaduais Oscar Bezerra, Mauro Savi, Max Russi, além da prefeita de Juara, Luciane Bezerra.

Questionado se os membros do partido estão decididos em tirar Valtenir da presidência, Fabio Garcia foi enfático.

“Há um processo democrático, a lei obriga que deva tirá-lo. Se ele conseguir ganhar da gente na democracia, ok. Se a gente ganhar, a gente retoma [o comando] do partido”.

“Vitória certa”

Alair Ribeiro/MidiaNews "Se for eleição, não temos nenhum medo de perder essa disputa", disse Eduardo Botelho

O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho disse ter a certeza de vitória do atual grupo político do partido, caso a presidência do PSB seja definida por meio de uma eleição.

“Se for eleição, não temos nenhum medo de perder essa disputa. Mas vamos também tentar outro caminhos e não abrir oportunidade para que haja essa luta democrática. Vamos tentar o caminho judicial, se for preciso”, disse.

Botelho ainda reiterou que a presidência de Valtenir foi uma medida imposta “goela abaixo” pela direção nacional do partido e afirmou que os membros da sigla não aceitarão tal imposição.

“O PSB hoje não admite que o Valtenir se mantenha a frente da presidência. Da forma como foi colocado não. Foi goela abaixo, não houve conversa com ninguém, não houve consenso, não houve diálogo com os prefeitos, vereadores, deputados. Essa forma não é aceitável. Isso não existe mais, essas imposições. Tem que haver o diálogo e esse diálogo não ocorreu”, afirmou.

Uma nova reunião do partido, desta vez com a presença dos 16 prefeitos, 9 vice-prefeitos e 142 vereadores da sigla no Estado, deverá ser realizada na próxima segunda-feira (26).

“Nosso grupo político vai permanecer unido, vamos brigar por nossos direitos dentro do partido. Hoje não existe nenhum pensamento de mudança partidária. Nós vamos tentar aproveitar essa oportunidade para unir ainda mais nosso grupo dentro do PSB. Vamos fazer uma reunião com nossos prefeitos, vereadores, explicar a eles a situação e pedir para que eles possam ficar unidos junto conosco”, concluiu Fabio Garcia.

