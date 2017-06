Apesar disso, nenhum projeto foi votado na Câmara nesta segunda (19), quando, à tarde, só estiveram presentes ao plenário somente 14 dos 513 deputados – geralmente, a sessão de votações é aberta quando o quórum atinge 257 parlamentares.

Maia na Presidência da República

Outro fator que contribui para a redução do ritmo dos trabalhos na Câmara é a ausência de Rodrigo Maia no comando da Casa. Com a viagem de Michel Temer à Rússia e à Noruega, Maia ficará na Presidência da República até o próximo sábado (24).