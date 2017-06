ANTONIELLE COSTA

DO PONTO NA CURVA

O Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, anulou o Procedimento Administrativo Discplinar (PAD) instaurado contra o procurador aposentado, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho (Chico Lima).

Os procuradores acataram o parecer da corregedora-geral, Glaucia Amaral e dos corregedores auxiliares Waldemar Pinheiro e Wylerson Sousa. A defesa de Chico Lima é patrocinada pelos advogados João Cunha e Otávio Gargaglione.

O PAD foi instaurado em 2015, para apuração de possíveis responsabilidades do procurador na emissão de sete pareceres e atuação em dois processos judiciais.

Durante a instrução constatou-se riscos ao procedimento, por ausência de regularidade nos atos de citação do acusado, na formação do processo, na composição da comissão processante e na portaria inaugural.

A nulidade da citação está no fato de ser sido realizada por edital, já que uma única diligência foi realizada em sua residência e o procurador não foi localizado.

De acordo com a procuradora-relatora, Gabriela Novis Neves, a citação “é o instrumento basilar para preservar o contraditório e ampla defesa”.

Outro ponto elencado foi a tramitação do procedimento sem registro detalhado de todos os processos apensos no sistema de tramitação, sem numeração de volumes e páginas.

“Diante do exposto, não resta dúvidas de que verificada a existência de vícios insanáveis, a nulidade total do feito é medida que se impõe para preservar o ambiente salutar do processo administrativo disciplinar, sendo recomendável para fins de abertura de outro procedimento que se faça desde o seu nascedouro com eventual novo pedido de autorização para instauração de PAD”, destacou Novis Neves em seu voto, que foi acompanhado por unanimidade.

Defesa

Na defesa prévia, os advogados de Chico Lima destacaram que mesmo se considerado legal o PAD “não há no sistema jurídico pátrio crime por parecer, senão estaria cassada a independência funcional de natureza autárquica”.