DA REDAÇÃO



Porta de entrada do Pantanal de Mato Grosso, a estrada parque Transpantaneira (MT-060) tem recebido importantes obras que já estão facilitando o acesso dos turistas a um dos mais belos cenários naturais do mundo.

Em pouco mais de dois anos da atual administração do Governo de Mato Grosso, a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) construiu 31 pontes mistas (concreto e aço) em substituição as antigas de madeira.

Os serviços estão na reta final de construção dos acessos (encabeçamentos) às pontes e devem ser finalizadas até o final deste ano.

Localizadas entre o início da Transpantaneira e o Pixaim, as pontes vão contribuir para melhoria da qualidade de vida dos pantaneiros, e das pessoas que visitam o Pantanal e se hospedam em hotéis e pousadas da região.

Gcom-MT Agora, Estado se prepara para construir mais quatro grandes pontes após o Pixaim

No total, serão investidos R$ 12,6 milhões em recursos do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Turismo (Prodeustur), cujos projetos são elaborados e geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Mais obras

A rodovia, com 147 quilômetros de extensão, liga Poconé até a localidade de Porto Jofre, no coração do Pantanal mato-grossense, uma das regiões turísticas mais importantes e conhecidas do Estado.

Recentemente foi liberado um montante de recurso de R$ 12,3 milhões para construção de mais quatro grandes pontes após o Pixaim.

As obras também serão executadas pela Sinfra, por meio do programa Pró-Concreto, que obteve recursos do governo federal para construção de uma centena de pontes em todo o Estado de Mato Grosso. Com esses recursos, novas obras devem ser iniciadas.

A Transpantaneira encontra-se em boas condições de trafegabilidade a rodovia. Isso porque, tem sido feita regularmente a manutenção da estrada parque por meio de uma parceria celebrada entre a Sinfra e a Associação de Defesa do Pantanal.

Na região Pantaneira, o Governo do Estado também fez a restauração de 76 quilômetros da MT-060, entre a BR -070 e a cidade, e também a reurbanização da avenida Aníbal de Toledo, que faz a ligação da cidade à entrada para o Pantanal.