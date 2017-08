O ex-senador Júlio Campos em reunião com Taques: DEM quer espaço no staff

O ex-senador Júlio Campos (DEM) aproveitou uma reunião com o governador Pedro Taques (PSDB), nesta semana, para que pedir que o chefe do Executivo avalie nomes do partido para o primeiro escalão, caso haja trocas no staff nos próximos meses.

Atuais membros do staff tucano devem deixar o Governo até abril de 2018, visando disputar as eleições.

Entre esses nomes, estão Marcelo Duarte (Infraestrutura) e Marco Aurélio Marrafon (Educação). Já Wilson Santos (Cidades) e Max Russi (Assistência Social) devem retornar à Assembleia e buscar a reeleição.

“Não queremos que o governador tire alguém, queremos que avalie nomes. Alguns dos secretários devem sair para concorrer nas eleições de 2018. O que queremos é que o partido seja avaliado na hora de recompor qualquer secretário”, disse o presidente regional do DEM, deputado Dilmar Dal’Bosco.

De acordo com Dilmar, que esteve na reunião entre Júlio e Taques, o DEM tem nomes qualificados para ocupar qualquer um dos cargos, seja no primeiro ou segundo escalão.

Ele observou que a sigla vem ajudando o Executivo, inclusive com sua própria atuação na Assembleia, na condição de líder do Governo.

“Não fomos lá [no Palácio Paiaguás] exigir cargos do governador. Não fomos levar nomes. Mas também queremos que o Governo veja nosso partido como os demais. O Júlio comentou que precisamos de participação e eu também acredito nisso”, afirmou.

“Temos dois ex-governadores do Estado que contribuem e ajudam. Nós somos o partido com maior número de filiados. Fizemos o compromisso de estar juntos, mas pedimos que o governador avalie nosso partido, o que pode contribuir. Não estamos pedindo secretaria A, B ou C, mas temos profissionais no nosso quadro que podem ser secretários de qualquer pasta”, disse o deputado.

O outro ex-governador ao qual o deputado se referiu é Jaime Campos, atual secretário de Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Várzea Grande.

Novos filiados

No encontro, Júlio e Dilmar informaram ao governador que estão em negociação para levar membros do PSB para o DEM.

Entretanto, deixaram claro que o objetivo não seria fortalecer a sigla para se tornar uma oposição a Taques, no próximo pleito eleitoral.

“Oficializamos que estamos convidando as lideranças do PSB para o DEM para que ele tenha conhecimento. Isso não é para formar bloco de oposição, mas para ter um partido forte na base. Deixamos claro que, mesmo com os novos ingressos no partido, nosso projeto é a reeleição do governador Pedro Taques, se assim ele quiser”, afirmou o deputado.

Bronca

Conforme informou MidiaNews no começo da semana, no encontro, o ex-senador chegou a fazer algumas críticas ao deputado federal Nilson Leitão (PSDB).

A "bronca" seria decorrente de algumas movimentações do tucano, que também tenta a filiação de alguns membros do PSB.

Segundo Júlio, Taques fez questão de ligar para o deputado Nilson Leitão.

“Brinquei com o Nilson, disse a ele, você diz que quer ser senador, mas está querendo esvaziar seus partidos aliados, que negocio é esse? Foi uma conversa sincera, bem ampla, sem nenhum constrangimento”, afirmou Júlio.

