DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O secretário de Saúde, Luiz Soares, pediu que os hospitais filantrópicos do Estado “estanquem” o déficit gerado dentro das instituições, cortando custos.

Na tarde de quinta-feira (17), o Executivo prometeu repassar R$ 2,5 milhões por mês, nos próximos três meses, para ajudar no custeio de cinco unidades.

A direção dos hospitais alegavam dificuldades, razão da defasagem da tabela SUS, utilizada para o pagamento das instituições, e dos constantes atrasos nos repasses dos valores de custeio e incentivo.

Entretanto, o governador Pedro Taques (PSDB) cobrou transparência quanto aos gastos das unidades e pediu que abram as “planilhas de gastos”.

“Temos que tirar da onde não tem, mais uma vez, para apoiar as filantrópicas. Mas é preciso também que esse déficit seja muito bem analisado nos próximos meses para estancar essa hemorragia, porque déficit uma hora tem que acabar”, disse o secretário.

Temos que tirar da onde não tem, mais uma vez, para apoiar. Mas é preciso também que esse déficit seja muito bem analisado

Segundo Luiz Soares, a ajuda – já que o Executivo não tem obrigação de pagar – será para os próximos três meses, sendo reavaliado no final do segundo mês e que isso não será “eternamente”.

Além disso, criticou o Ministério da Saúde, por conta da defasagem da tabela SUS.

“Tem que se fazer controle de custos, se esses custos são bem controlados... Mas não dá para ficar ad eternum alegando esse déficit”, afirmou.

“Até porque a crise financeira que afeta o País afeta os Estados, com queda de arrecadação, e os municípios. E o Ministério da Saúde, que é responsável pela tabela nacional do SUS, não pode fazer mais cara de paisagem, no sentido transferir como responsabilidade para nós a complementação de valores defasados da tabela”, disse.

Alívio

O médico Marcelo Sandrin, do Hospital Santa Helena e representante dos hospitais filantrópicos do Estado, disse estar aliviado com o acordo fechado com o Governo.

“Nós, das filantrópicas e serviços de alta complexidade do Estado, só temos a agradecer o entendimento chegado pelos grupos políticos. A compreensão de nosso governador que, com essa medida, salva-vidas. Esta é a realidade. Saímos daqui bastante aliviados”, afirmou.

Francisco Alves/GCom-MT O médico Marcelo Sandrin, representante dos hospitais filantrópicos do Estado

Ele também negou que os hospitais estivessem “ameaçando” fazer greve caso o Executivo não pagasse os valores em atraso.

“A única coisa que nos moveu a alertar o governo, não confrontar ou ofender alguém, foi exatamente o fato de que não teríamos recursos em curtíssimo espaço de tempo se não tivéssemos esse salva-vidas, essa injeção na veia, para que comprássemos insumos”, disse.

“Tivemos que fazer esse alerta preventivo, porque continuamos com nossos hospitais lotados, continuamos com pessoas lá dentro. O SUS é universal e público e temos que apoiá-lo, mas não teríamos como internar mais pessoas, porque assim que não tivéssemos mais insumos não teríamos como manter as pessoas que estavam lá dentro”, explicou.

O acordo

Por meio da Secretaria de Saúde, o Governo de Mato Grosso vai repassar R$ 2,5 milhões por mês, nos próximos três meses, para ajudar no custeio de cinco hospitais filantrópicos.

A decisão foi anunciada depois de uma reunião entre o governador Pedro Taques, secretários de Estado, representantes dos hospitais e deputados estaduais e federais.

Além disso, o Governo e os hospitais vão trabalhar em um plano conjunto para zerar as filas por cirurgias geral, vascular, ortopédica, urológica e ginecológica.

"Vamos repassar R$ 2,5 milhões nos próximos três meses, reavaliaremos isso no final do segundo mês. Também fizemos uma proposta aos filantrópicos, que vão estudar na próxima semana a possibilidade do Estado contratualizar a realização de cinco tipos de cirurgias eletivas para zerar a fila de espera que chega a 9 mil pessoas", afirmou o governador.

Segundo Taques, caso os hospitais aceitem em participar do programa de realização de cirurgias para zerar a filar do Estado, o pagamento dos procedimentos poderá chegar a até 300% do previsto da tabela SUS.

Os recursos a mais devem ajudar no custeio dos procedimentos que consomem volume maior que o previsto pelo Ministério da Saúde.

Leia mais sobre o assunto:

Governo anuncia ajuda emergencial e quer zerar filas de cirurgias

Governo tenta acordo e secretário diz que "alguém vai perder"

“Estão ameaçando fechar as portas; com ameaça eu não trabalho”

Hospitais esperam Governo e não descartam fechar as portas

Taques: “Não temos condição de custear hospitais filantrópicos”