O secretário de Estado de Assistência Social, Max Russi, e o deputado estadual Adriano Silva, ambos do PSB, estão mantendo conversas políticas que podem resultar em uma migração para o PSDB do governador Pedro Taques.

A informação foi confirmada pelo deputado Guilherme Maluf (PSDB), durante solenidade de inauguração da companhia comunitária da Polícia Militar, no bairro Santa Isabel, nesta semana.

“Posso reafirmar que foram convidados todos os colegas do PSB. Mas, de uma forma ‘especial’, os que sei que estão refletindo sobre essa possibilidade são o secretário Max e o deputado Adriano. Há possibilidade de eles irem para o PSDB”, disse Maluf.

Ao menos por ora, Russi tem evitado falar sobre o assunto. Segundo ele, qualquer definição deverá ser tomada a partir de outubro.

A eventual mudança de sigla é por conta da insatisfação dos membros do PSB com o fato de a presidência estar com o deputado federal Valtenir Pereira em Mato Grosso.

O “assédio” tucano a membros do PSB gerou, inclusive, insatisfação ao ex-governador Júlio Campos (DEM).

Os democratas também vêm mantendo tratativas com o grupo político para que ele se filie ao DEM.

No começo desta semana, a “bronca” foi levada ao governador Pedro Taques. “Brinquei com o governador e disse: conversa com [o deputado federal] Nilson Leitão para ele não querer também trazer (para o PSDB) gente que nós estamos querendo no DEM”, disse Júlio.

“Nilson está querendo tomar alguns prefeitos nossos, alguns deputados. Falei: calma aí, somos aliados, poxa. Deixa nós crescermos o DEM. O PSDB já está de bom tamanho em Mato Grosso”, afirmou o ex-governador.

