O delator da Operação Convescote, Hallan Gonçalves Freitas, funcionário da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Faespe), afirmou que sua empresa recebeu R$ 600 mil da Associação Plante Vida, sem prestar nenhum serviço.

A delação de Hallan foi homologada na terça-feira (15) pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, que mandou soltá-lo.

Ele estava preso no Centro de Custódia da Capital, desde o dia 20 de julho, quando foi deflagrada a operação.

No depoimento ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado), Hallan disse que, entre setembro ou outubro de 2015, Jocilene Assunção - esposa do líder do esquema, Marcos José, e diretora da Faespe -, pediu que ele emprestasse sua conta de pessoa jurídica, da empresa H.G. de Freitas ME, para auxiliar o presidente da Plante Vida, Luiz Fernando Alves dos Santos.

Segundo ele, Jocilene afirmou que o dinheiro seria referente a um contrato da Faespe com a associação, que prestaria serviços terceirizados em um contrato com a Assembleia Legislativa.

O contrato com o Legislativo era para apoio a “melhoria de gestão e controle externo”, inclusive com auxilio às Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) instaladas na Casa.

A orientação de Jocilene era para sacar o dinheiro e entregar a Luiz Fernando. O primeiro montante foi de R$ 35 mil.

O delator disse, então, ter ligado para o presidente da associação para que fosse buscar o dinheiro.

“(...) Que ele foi até o local e disse ao declarante [Hallan Gonçalves] que era para entregar o dinheiro para a Jocilene, dizendo que era referente ao contrato dele com a Faespe no convênio com a Assembleia”, diz trecho da delação.

A partir de então, contou Hallan, a associação passou a fazer sistemáticas transferências. Ao todo, segundo ele, foram R$ 600 mil, que eram sacados e entregues à diretora da Faespe, entre agosto ou setembro de 2015 a fevereiro de 2016.

Luiz Fernando ficou preocupado e disse que tinham que simular um contrato e providenciar a emissão de notas para justificar os pagamentos

O delator, até então, disse não ter emitido notas sobre esses recursos. Mas, em meados de 2016, o presidente da Plante Vida o procurou.

“(...) Luiz Fernando ficou preocupado e disse que tinham que simular um contrato e providenciar a emissão de notas para justificar os pagamentos, ocasião em que o declarante indagou quem iria pagar os impostos referentes a essas notas. Que foi então que Luiz Fernando falou com Jocilene e ela disse que daria um jeito”, contou, na delação.

“(...) Que em outubro ou novembro de 2016, Jocilene pediu para o declarante emitisse uma nota fria de supostos serviços prestados pelo declarante à Funrio, dentro do corpo do convênio da Faespe com a Assembleia, cujo objetivo seria ressarcir o declarante dos valores que iria ter que recolher de impostos para emissão das notas da Plante Vida”, afirmou.

Outro lado

A reportagem do MidiaNews ligou na sede da Plante Vida, que repassou o número de celular de Luiz Fernando. Ele, entretanto, não atendeu as chamadas em seu celular.

Operação Convescote

Conforme a denúncia do MPE, um grupo teria constituído uma organização criminosa “estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas”.

A organização teria o objetivo de se apropriar ilicitamente de recursos públicos da Assembleia e do TCE, “bem como que, em continuidade delitiva, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e propriedade dos valores provenientes de infração penal (lavagem de capitais)”.

Para tal, eles teriam cooptado e/ou criado empresas fantasmas para celebrarem contratos fictícios de prestação de serviços com a administração púbica, e, com isso, ilicitamente desviaram recursos por meio da Faespe.

O MPE apontou como líder do esquema Marcos José da Silva, que, à época, ocupava a função de secretário-executivo de Administração do TCE e tinha sob o seu comando o Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias, que é o setor responsável pela administração de todos os convênios, contratos e instrumentos congêneres.

Segundo o MPE, em virtude do cargo, Marcos José detinha o poder/dever de fiscalizar e administrar o convênio firmado entre a Faespe e o TCE, “fato que lhe permitia escolher e determinar quais ‘empresas fantasmas’ prestariam serviços fictícios para o órgão”.

As empresas usadas para o esquema pertenciam a Marcos Moreno Miranda, João Paulo da Silva Queiroz, Hallan Gonçalves de Freitas, Jocilene Assunção (esposa de Marcos José e diretora da Faespe), Karinny Oliveira, Luiz Benvenuti, José Carias Neto (irmão de Marcos José) e Antonio Pita Sassioto.

“As referidas empresas, além de não possuírem nenhum empregado, tinham como única fonte de receita o convênio/contrato com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Faespe) excetuando-se, nesse pormenor, as empresas H. G. de Freitas – ME e Luiz Benvenuti Castelo Branco de Oliveira – ME, que receberam, também, dinheiro de outras fontes, como Associação Plante Vida e F.B. de Freitas”.

A denúncia destaca que, de 2015 a 2017, os denunciados desviaram R$ 3 milhões dos cofres públicos por meio do esquema.

Prisões

Foram alvo de mandados de prisões preventivas: Cláudio Roberto Borges Sassioto, Marcos Moreno Miranda, Luiz Benvenuti Castelo Branco de Oliveira, José Carias da Silva Neto Neto, Karinny Emanuelle Campos Muzzi de Oliveira (que conseguiu prisão domiciliar), João Paulo Silva Queiroz, José Antônio Pita Sassioto, Hallan Gonçalves de Freitas, Marcos José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção e Eder Gomes de Moura.

Dos presos, oito já conseguiram deixar a cadeia. Karinny Emanuelle Campos Muzzi de Oliveira, Jocilene Rodrigues de Assunção, Marcos Moreno Miranda e José Carias Neto tiveram as prisões preventivas convertidas em domiciliares, por decisão da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

João Paulo Silva Queiroz conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica, também por decisão da magistrada.

Luiz Benvenutti foi solto com cautelares mais leves, como a de comparecer mensalmente à Justiça, e Eder Gomes de Moura conseguiu a liberdade sem nenhuma cautelar. Hallan Freitas também conseguiu soltura com seis cautelares, entre elas o uso de tornozeleira.

