O motivo, segundo a prefeita, é a crise financeira que o município enfrenta. Além das exonerações, a prefeitura deve reduzir os salários de pelo menos 20 servidores comissionados. As determinações devem ser publicadas em Diário Oficial.

A prefeita de São Félix do Araguaia, distante 1.159 km de Cuiabá, Janailza Taveira Leite (SD), assinou nesta sexta-feira (18) a exoneração de quatro secretários para conter despesas e gerar economia.

Foram exonerados, de acordo com a prefeita, os secretários de meio ambiente, turismo, esporte e finanças.

Ao G1, a prefeita explicou que as pastas continuarão funcionando, no entanto, sob o comando de outros servidores realocados pela prefeitura. “Outros funcionários vão assumir as secretarias, mas sem o título de secretário”, afirmou Janailza.