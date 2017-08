Ministros do PSDB no governo Temer e o senador Aécio Neves (MG), presidente afastado do partido, se mobilizaram ontem (18) para minimizar o mal-estar causado com o Palácio do Planalto após a exibição do programa tucano na TV que fez críticas indiretas à administração Michel Temer, que praticaria um “presidencialismo de cooptação”.

Os ministros Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Aloysio Nunes (Relações Exteriores) almoçaram ontem (18) com Temer no Palácio do Planalto.

No encontro, disseram que o conteúdo do programa foi todo definido de forma isolada por Tasso e que ele não contaria com o apoio da executiva nacional do partido. Para ilustrar o “isolamento” do presidente em exercício do PSDB, os ministros exibiram mensagens de WhatsApp e celular de lideranças do partido com críticas ao conteúdo do comercial.

À noite, foi a vez do senador Aécio Neves (MG), presidente afastado do PSDB, se reunir com Temer em um jantar no Palácio do Jaburu, residencial oficial do presidente.

Na quinta-feira, logo após a exibição do programa, o ministros Bruno Araújo (Cidades), Imbassahy e Aloysio divulgaram notas oficiais condenando o conteúdo do programa.

Em entrevista coletiva ontem em Fortaleza, o senador Tasso Jereissati (CE), afirmou que não se arrepende “de nada” em relação à propaganda exibida pelo partido nesta quinta (17).

Fonte http://istoe.com.br/ministros-do-psdb-minimizam-mal-estar-com-temer/