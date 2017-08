DO BLOG DO CAMAROTTI



O ministro Gilmar Mendes decidiu no último sábado (19) estender para outros quatro presos na Operação Ponto Final o habeas corpus concedido ao empresário Jacob Barata Filho e ao ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do RJ (Fetranspor) Lélis Teixeira



Ele vai determinar a soltura de Cláudio Sá Garcia de Freitas, Marcelo Traça Gonçalves, Enéas da Silva Bueno e Octacílio de Almeida Monteiro. Gilmar destaca no despacho que os dois últimos têm 75 e 80 anos, respectivamente.



No despacho a que o blog teve acesso, Gilmar diz que a súmula 691, que recomenda normalmente que, nesses casos, não se conceda habeas corpus, não pode ser um "valhacouto (refúgio) de covardes". E acrescenta uma frase de Rui Barbosa: "O bom ladrão salvou-se. Mas não há salvação para o juiz covarde".



Em uma reação indireta a integrantes do Ministério Público Federal, que chegaram a pedir suspeição do ministro no caso, Gilmar Mendes disse que "não se pode curvar e ceder a grupos de trêfegos e barulhentos procuradores" e nem se "curvar ao clamor popular".



"A liberdade é a regra no processo penal", acrescenta o ministro no despacho.

Operação

Operação Ponto Final é um desdobramento da Lava Jato e apura um esquema de corrupção no setor de transportes do Rio de Janeiro.

O esquema teria a participação de empresas e políticos do estado, que teria movimentado R$ 260 milhões em propina.

Com informações do G1