DO G1



O presidente Michel Temer afirmou neste domingo (20) por meio do Twitter que não interfere em assuntos internos de outros partidos. A afirmação foi dada um dia depois da terceira reunião nesta semana com o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

De acordo com a colunista do G1 Andréia Sadi, Temer chamou Aécio na noite da última sexta-feira (18) para uma reunião no Palácio do Jaburu.

Segundo o Blog da Andréia Sadi, preocupado com as críticas ao governo lideradas pelo presidente interino da sigla, senador Tasso Jereissati (CE), Temer articula com Aécio uma operação para esvaziar o grupo do presidente interino do partido.

Senadores tratam dos assuntos de interesse de seu estado. Nada mais normal. Teorias da conspiração são assunto de quem não tem o que fazer A estratégia de Temer, segundo a colunista, é incentivar Aécio Neves a retomar o comando do partido. Assim, ele indicaria um novo interino para a presidência, isolando Tasso.

"Recebi na sexta o senador @AecioNeves. E tratamos da Cemig. É assunto político. Tema é discutido pelo governo, aliados e equipe econômica. Senadores tratam dos assuntos de interesse de seu estado. Nada mais normal. Teorias da conspiração são assunto de quem não tem o que fazer", afirmou o presidente no Twitter.

"Não entro em assuntos internos de outras legendas. Não o fiz, nem o faria em relação ao PSDB", concluiu.

Reuniões

No início da tarde deste domingo, Temer recebeu o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) no Palácio do Jaburu.

Segundo Moreira, o encontro é para tratar da pauta que será levada apresentada ao presidente na reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da próxima quarta-feira (23) sobre concessões.

Mais tarde, por volta das 16h, chegaram à residência de Temer o ministro Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ.

Crise no PSDB

A crise interna no PSDB se agravou após a propaganda exibida em cadeia nacional de TV pelo partido na quinta (17).

No vídeo, de dez minutos, a legenda diz que errou ao aceitar como "natural" a troca de favores individuais em prejuízo da "verdadeira necessidade do cidadão brasileiro". A propaganda também criticou o "presidencialismo de cooptação" e defendeu a adoção do sistema parlamentarista.

O conteúdo da propaganda gerou críticas entre tucanos. Os ministros peessedebistas Aloysio Nunes (Relações Exteriores) e Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), por exemplo, afirmaram que a peça publicitária foi um "tiro no pé" do PSDB e "ofendeu fortemente" o partido.

Já Tasso afirmou que não se arrepende "de nada" sobre o tom da propaganda.