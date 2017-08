DOUGLAS TRIELLI

Líder do grupo de oposição à gestão Pedro Taques (PSDB), o presidente regional do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra, disse trabalhar para manter 12 siglas unidas até o próximo pleito eleitoral, em 2018.

Para tanto, ele sugeriu que o nome ao Governo possa não vir do PMDB, mas de outros partidos do grupo, de modo a manter a unidade da oposição.

“Estamos com um grupo de mais ou menos 10 a 12 partidos conversando sobre 2018, com o compromisso de permanecermos unidos para a eleição do ano que vem. Não temos nada definido na eleição majoritária, seja na candidatura a governador, que estamos conversando. Há nomes que pretendem ser candidatos e estamos examinando”, disse durante um evento do PMDB, em um hotel da Capital, na manhã desta segunda-feira (21).

"O nome pode estar no PMDB, PTB, PP, mas tem que expressar o consenso, a unidade desses partidos. Acho que isso que é fundamental", afirmou.

Entre as siglas que compõem o projeto, também estão o PP, PR, PPS, PTB e PDT. Os três últimos estiveram também na base de Taques.

Já os nomes cotados são os do senador Wellington Fagundes, do PR, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Antonio Joaquim, que deixa a Corte em outubro e pode se filiar no PMDB ou no PTB, do ex-prefeito de Cuiabá Chico Galindo.

Segundo ele, o escolhido para disputar o Governo deve ser anunciado até o final deste ano.

“Vamos até o final do ano definir tanto o candidato a governador quanto o candidato ao Senado. O importante é a unidade desses partidos que estão lá. O fundamental é a unidade, independente da posição que nós teremos. Esses partidos vão continuar conversando para montar uma chapa para o ano que vem”, afirmou.

Senado

O tom agregador pode ter outra explicação. Bezerra voltou a citar que os militantes do PMDB o querem disputando uma das duas vagas ao Senado.

Caso isso ocorra, dificilmente o partido conseguiria ter, também, um nome ao Governo. Os dois cargos, chamados de majoritários, são os mais disputados em um pleito eleitoral.

“A base do partido quer uma eleição minha ao Senado. Eu tenho recebido o apelo não só do partido, como forças de outras siglas. É um assunto que está sendo debatido, não tem nada decidido”, disse.

“Eu não estou desesperado por cargo nenhum. Não sou vaidoso e individualista. Tenho maturidade suficiente para saber que temos que estabelecer uma discussão daqui para o ano que vem para achar o melhor encaminhamento para o PMDB e ao grupo”, afirmou.

Desejo eleitoral

Bezerra promoveu um encontro de membros do PMDB em um hotel da Capital, visando um debate sobre a organização partidária e as bandeiras para as eleições de 2018.

No encontro, a sigla expressou o desejo de eleger ao menos cinco deputados estaduais. Atualmente, a sigla conta com três deputados estaduais e um federal.

