CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, coronel Airton Siqueira, não compareceu à sede da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), na tarde desta segunda-feira (21), onde prestaria depoimento à delegada Ana Cristina Feldner, que investiga o esquema de escutas clandestinas feitas pela PM em Mato Grosso.

O advogado Jerferson Santana da Silva, que defende Siqueira, esteve na GCCO e pediu à delegada o adiamento da oitiva - esta é a terceira vez que o coronel não comparece.

Silva disse que acabou de assumir a defesa, até então representada pelo escritório do ex-secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, detido e solto uma semana depois, acusado de participar do esquema.

Na decisão em que determinou sua soltura, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o proibiu de manter contato com qualquer um dos demais investigados.

“Como estou assumindo hoje, pedi esse prazo para a delegada para que eu possa me inteirar do processo. Trouxe a ela o documento em que o doutor Paulo Taques me passa a procuração dos autos. E amanhã, ou depois, estarei aqui com ele para prestar depoimento”, afirmou.

“A delegada ficou um pouco nervosa com a situação, e até entendo o posicionamento dela. Mas realmente é um caso sui generis, o doutor Paulo não poderia estar com o meu cliente na condição de advogado, em função da prisão e das cautelares que foram impostas”, afirmou o advogado.

Conforme apurou a reportagem, o secretário poderá ser conduzido coercitivamente caso não compareça novamente à oitiva.

Leia mais sobre o assunto:

Desembargador manda abrir inquérito contra secretário de Justiça