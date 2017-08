DA REDAÇÃO



O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) revelou um esquema de fraudes na construção da Arena Pantanal, o estádio da Copa do Mundo de 2014, em Cuiabá, e que sediou quatro jogos do certame.

Segundo ele, foram pagos R$ 18 milhões em propina. Ele apontou o deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB) como um dos beneficiados.

A revelação está contida na delação premiada que Silval firmou com a Procuradoria Geral da República (PGR) e foi homologada pelo Supremo Tribunal, segundo informou o Jornal Nacional, na noite desta segunda-feira (21).

Conforme a reportagem, o ex-governador disse que uma das empresas responsáveis pela construção da Arena, a Mendes Júnior devolveu 3% do montante da obra (R$ 600 milhões), cerca de R$ 18 milhões, a título de pagamento de pagamento da propina.

Na delação, Silval contou que, antes de começarem a obras, o então secretário extraordinário da Copa, Eder Moraes, teria procurado pessoalmente a Mendes Júnior supostamente para acertar a propina.

Ainda segundo a reportagem, Silval afirmou, na delação, que, depois que Eder deixou o comando da Secopa, em 2012, o esquema teria sido mantido pelo seu sucessor, Maurício Guimarães.

O ex-governador também disse que todo o dinheiro arrecadado por meio do pagamento de propina foi utilizado para pagar dúvidas e bancar campanhas eleitorais do seu grupo político.

Na delação, segundo o Jornal Nacional, Barbosa revelou que a empresa Canal Livre Comércio e Serviços, responsável pela instalação do sistema de iluminação, informação e tecnologia da Arena Pantanal pagou propina ao deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB).

Ele disse ter recebido entre R$ 200 mil e R$ 300 mil, com a intermediação do deputado.

A reportagem lembrou ainda que a manutenção da Arena Pantanal custa R$ 600 mil ao mês ao Governo do Estado.

O local, atualmente, sedia jogos das séries B e C do Campeonato Brasileiro. O Governo do Estado calcula que serão necessários mais R$ 20 milhões para que a obra seja concluída.

Atualmente, Silval Barbosa cumpre prisão domiciliar desde junho.

Outro lado

Segundo o Jornal Nacional, as defesas de Eder Moraes, da Mendes Júnior e da Canal livre não quiser se pronunciar sobre a delação.

O ex-secretário Eder Moraes e o deputado estadual Romoaldo Júnior negaram o recebimento de propina.

