DA REDAÇÃO



O deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB) destinou R$ 500 mil em emendas parlamentares para a construção de duas salas cirúrgicas e um ambulatório no Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta (a 786 km de Cuiabá).

A liberação do recurso foi definida numa reunião promovida pelo parlamentar com o governador Pedro Taques (PSDB) na última semana.

O recurso será encaminhado para Associação dos Amigos do Hospital Regional de Alta Floresta (AAMIGHOS) - que é formada por representantes de entidades e órgãos públicos de Alta Floresta e dos municípios de Carlinda, Paranaíta, Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes.

O deputado explicou que a verba ficará sob a responsabilidade da associação, pois é ela que irá administrar as obras em serão investidos os recursos.

Romoaldo destacou que o momento é de formar parcerias para o fortalecimento da saúde e citou o exemplo da AAMIGHOS, que foi criada no começo deste ano, pela comunidade de Alta Floresta, que ao ver o Hospital Regional Albert Sabin prestes a fechar as portas, se uniu em parceria com o comércio e produtores rurais, realizando uma pequena reforma e doando alimentos para a unidade hospitalar.

“Sei que isso não é obrigação da população, que esse papel é do governo, entretanto, em algumas vezes pode ser a única saída. Estou muito contente com a liberação dessa verba pelo govenador”, disse.

Reformas

De acordo com o governador, uma equipe de servidores das Secretarias de Saúde (SES-MT) e de Gestão (Seges-MT) está fazendo uma visita técnica aos diretores dos hospitais regionais para identificar a real necessidade de reforma, manutenção e edificação.

Essa mesma equipe de trabalho será responsável por acompanhar as obras de reformas e ampliação nos hospitais e também por fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas no cronograma.

Além de alta Floresta, os municípios que possuem Hospitais Regionais são: Sorriso , Colíder, Sinop, Rondonópolis, Cáceres e Tangará da Serra.