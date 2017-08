DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O senador José Medeiros assinou, na tarde desta terça-feira (22), a ficha de filiação do Podemos, a convite do também senador Álvaro Dias, pré-candidato à Presidência da República.

Ao MidiaNews, Medeiros afirmou ter deixado o PSD por não vislumbrar espaço para uma disputa à reeleição em 2018. No ex-partido, o nome do vice-governador Carlos Fávaro é favorito para concorrer na majoritária.

“No PSD não tinha como ficar, porque percebi que a vontade de muitos membros influentes era a construção de uma candidatura majoritária que não a minha. Claro, temos que respeitar. Mas diante disso, e sem querer criar conflito, harmoniosamente conversei com Gilberto Kassab [presidente nacional do PSD], com o Fávaro e, de comum acordo, chegamos a essa conclusão”, disse.

Segundo Medeiros, o pedido de Álvaro Dias é que o Podemos construa um espaço para seu palanque no próximo pleito.

Desta forma, a sigla deve ter também um candidato disputando a majoritária, Senado ou Governo. Medeiros disse não descartar concorrer ao Palácio Paiaguás, contra a provável candidatura de reeleição do governador Pedro Taques (PSDB).

“Não tratamos disso ainda. Mas o partido tem que ter uma candidatura majoritária para poder alavancar o projeto nacional do Álvaro Dias. Se for senador, bem, se for governador, tanto melhor”, afirmou.

“Eu estou disposto ao que o partido decidir. Se o partido decidir que é para sair a governador, vamos a governador. Se for ao Senado, vamos também. Vamos decidir isso internamente”, disse.

Em busca de dissidentes do PSB

Medeiros assume também a presidência do Podemos em Mato Grosso. Ele terá como missão trazer novos membros.

O senador revelou estar procurando os dissidentes do PSB, que estão, atualmente, em negociação com o DEM. Já o ex-senador Antero Paes de Barros também deve se filiar à sigla e disputar um cargo na Assembleia Legislativa.

“Estamos convidando muitas pessoas, estamos em busca das pessoas do PSB, em busca do ex-prefeito Mauro Mendes, Adilton Sachetti, Fábio Garcia, toda essa turma, porque queremos o crescimento do partido. Já estamos trazendo o ex-senador Antero também”, enumerou.

