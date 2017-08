CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), defendeu o projeto de reeleição do governador Pedro Taques (PSDB) no próximo pleito.

Em alusão ao slogan do Governo tucano, a prefeita disse que Taques vem fazendo uma verdadeira “transformação” no Estado e merece a confiança da população.

“Pedro Taques hoje é um nome 100% bom para ser nosso governador. Vou dizer ao senhor, junto com toda sua equipe, tenho a certeza de que o senhor estará brilhando no cenário estadual, não só para agora, mas para o próximo também”, disse.

“O senhor está investindo na Saúde. Com ajuda do secretário Luiz Soares, vai curar a saúde de Mato Grosso. Taques está transformando o processo educacional do Estado, assim como a infraestrutura. Mais que isso, o governador está sofrendo com as finanças, mas é um homem em quem a gente pode acreditar”, afirmou a prefeita.

Pedro Taques hoje é um nome 100% bom para ser nosso governador. O senhor estará brilhando no cenário estadual, não só para agora, mas para o próximo também

As declarações foram dadas durante evento realizada em Várzea Grande, na terça-feira (22), e que marcou a entrega de cartões do Programa Pró-Família para pessoas do Município.

Durante o evento, a prefeita ainda disse que Taques tem sido um “bom político” e sugeriu que o governador merece receber o voto da população novamente.

“Não podemos votar naquele que fala bonitas palavras e não faz nada. Temos que saber votar naquele que faz, naquele que nos honra, que nos traz escola, aquele que que nos traz saúde, que nos dá a nossa rua asfaltada, naquele que nos dá a água potável em nossas casas, naquele que realmente merece nossa credibilidade”.

“Um bom político não se mede só pelas suas palavras. O bom político tem que ser honrado, tem que mostrar serviço, mostrar a transparência, mostrar a lealdade com seus eleitores, procurar fazer sempre o melhor”, afirmou a prefeita.

Aliança

Enquanto a prefeita Lucimar se mostra uma das principais entusiastas da reeleição tucana, seu esposo, o ex-senador Jaime Campos, vem sendo sondado para disputar o Palácio Paiaguás em 2018, numa chapa encabeçada por Taques.

Questionada sobre o assunto, Lucimar disse que as menções ao nome de Jaime são resultado do trabalho já desenvolvido por ele no Estado.

Contudo, disse entender que já está na hora de ela e o marido se retirarem do cenário eleitoral.

“O Jaime é lembrado em razão da responsabilidade que ele sempre teve a frente do Governo do Estado. Mas penso que ele não tem que ser candidato. Acho que temos que ir pra casa. Terminando meu mandato, se Deus quiser temos que ir pra casa”, concluiu Lucimar.

Leia mais sobre o assunto:

Jaime nega racha: “Por essa cobra Taques não será mordido”