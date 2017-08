CAMILA RIBEIRO E DOUGLAS TRIELLI

O deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB) sugeriu que o fato de ter sido citado na delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) se deve a uma mágoa do peemedebista, de quem ele se diz amigo.

Na delação, já homologada pelo Supremo Tribunal (STF), Silval revelou um esquema de pagamento de propina de R$ 18 milhões na obra de construção da Arena Panatanal, em Cuiabá.

Segundo o ex-governador, Romoaldo teria sido um dos beneficiados no esquema, por meio de pagamentos realizados pela empresa Canal Livre Comércio e Serviços, responsável pela instalação do sistema de iluminação, informação e tecnologia do estádio.

“Sou amigo pessoal do Silval, sou companheiro dele, fui cabo eleitoral de todas as campanhas dele. Estranhei [as declarações dele], mas acho normal para uma pessoa que passa 21 meses presos”, disse o deputado.

“O Silval foi governador do Estado, não esperava ser preso sem uma condenação. Ele sofreu muito na cadeia e eu tenho certeza que se ele se sentiu abandonado. Não só por mim, como por muitos outros deputados estaduais, federais, senadores, pelos membros do PMDB”, afirmou.

Para Romoaldo, a delação do ex-governador foi uma forma que ele encontrou de garantir que não retornará mais à cadeia.

“Quando a pessoa sai da prisão, ela fala: ‘Não quero voltar pra lá’. E aí vai jogar todo mundo no mesmo saco, cada um agora vai ter que provar. Eu tenho certeza absoluta que a denúncia que ele fez contra mim não vai prosperar, porque não tem sentido”, afirmou o parlamentar.

“Sem interferência”

O deputado afirmou que, embora tenha uma relação de amizade com o proprietário da Canal Livre, jamais fez qualquer intermediação para que a empresa ganhasse o processo licitatório para obras na Arena Pantanal.

Ele ainda negou ter recebido algum tipo de vantagem no esquema.

“O proprietário da Canal Livre é meu amigo há muitos anos, cliente da assessoria do meu filho, amigo de me emprestar recursos. Não interferi um milímetro para ele ganhar. Ele ganhou e fez um grande trabalho. Quem foi lá na Copa viu. Inclusive, de todas as obras da Copa, uma das poucas 100% concluída, sem nenhuma irregularidade foi a dele”, disse.

“Nunca pedi nada sobre o contrato. Se houve alguma negociação foi da parte do governador. Não posso por isso ser culpado, nem condenado, muito menos antecipadamente”, concluiu o deputado.

