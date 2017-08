O governador Pedro Taques (PSDB), junto a uma comitiva, esteve em audiência com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), na tarde desta quarta-feira (23), em Brasília, para discutir a finalização da BR-242.

A obra, que já está pavimentada no trecho entre Sorriso e Nova Ubiratã, deverá ter mais 230 quilômetros de asfalto liberados pelo presidente, além do licenciamento, que está em fase de finalização com os órgãos.

“A BR-242 é, sem dúvida, a mais prioritária nesse momento, pois pode desafogar o escoamento da nossa produção de forma mais rápida. Ela já foi iniciada, agora precisamos fazer com que ela chegue no nordeste brasileiro por aquela região e o presidente Michel Temer sinalizou que deverá finaliza-la”, pontuou o deputado federal Nilson Leitão.

Taques reiterou a importância da BR-242 e explicou outros pontos tratados na reunião.

“Nós viemos a essa reunião com o presidente da República, tratando de assuntos de interesse do Estado, da BR-242. Nós queremos a autorização do Ibama, para que a licença ambiental seja feita por meio de uma delegação à Sema, e também tratamos dos recursos da Conab, que deve ao estado de Mato Grosso um valor significativo e tem interesse de aderir ao Refis, para refinanciar sua dívida com o Estado. Para nós é muito bom isso, pois teremos dinheiro em caixa. Fomos muito bem recebidos pelo presidente e ministros e eu agradeço a bancada federal de Mato Grosso”, disse o governador Pedro Taques.

O presidente da Comissão da BR 242, Odir José Nicolodi, falou sobre a importância dessa rodovia para a economia do Estado.

“Como nosso governador tinha prometido, já foi feita a audiência, foi feita a liberação das pontes na região e hoje nós tivemos uma outra surpresa que será a liberação da BR-242 em sua totalidade. Então só temos que agradecer ao governador, que está fazendo um ótimo trabalho junto aos prefeitos e produtores, trabalhando por um bem comum, que é a logística de Mato Grosso”.

O deputado estadual e líder de governo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Dilmar Dal’Bosco, explicou ainda que Mato Grosso pede muito pouco, tendo em vista o quanto contribui para o país.

“Um Estado que ajuda o PIB brasileiro e pede poucas coisas, como a rodovia BR-242, que é extremamente importante para o desenvolvimento de Mato Grosso. Saímos daqui muito felizes, até porque o presidente compreendeu a importância de a gente interligar o estado e pediu celeridade para que se faça ao menos mais 100 quilômetros até o final de sua gestão”, disse o deputado, pontuando ainda a importância da rodovia para o desenvolvimento de toda aquela região, em cidades como Nova Ubiratã, Querência, Gaúcha do Norte e Sorriso.

Outro pedido feito durante o encontro é o da federalização de um trecho entre Sorriso e Brasnorte. “O governador Pedro Taques também colocou como prioridade a ponte de concreto do Rio Arinos, interligando Itanhangá a Brasnorte”, finalizou Dal’Bosco.