O vereador Marcelo Bussiki (PSB), que faz oposição ao Executivo, afirmou nesta quinta-feira (24) que o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) deve uma explicação à população, após a acusação de que ele teria sido filmado recebendo um "mensalinho" quando era deputado estadual.

Nesta quinta, o jornal Folha de S.Paulo divulgou que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) anexou à sua delação premiada, já homologada pelo Supremo Tribunal Federal, imagens em que seu ex-chefe de Gabinete, Sílvio Correa Araújo, entrega dinheiro a Emanuel.

O vereador disse que, nesta sexta-feira (25), vai enviar um convite para que Emanuel compareça à Câmara na sessão desta terça-feira (29) e dê explicações sobre a denúncia.

Caso o gestor não compareça, Bussiki diz que vai apresentar um requerimento de convocação do prefeito, que deverá ser votado em plenário.

“Há uma acusação extremamente grave, uma denúncia como essa, mesmo estando relacionada ao período que ele esteve como deputado, se for verdade, toda a gestão Emanuel Pinheiro fica prejudicada. Como a população vai aceitar um prefeito que teria pego propina? A gestão fica comprometida e a Câmara vai ter que se posicionar sobre tudo isso”, disse.

“Se confirmado todo esse caso, o prefeito tem que vir aqui na Câmara se posicionar, precisa vir a público passar sua posição a respeito dessas acusações. A sociedade quer saber do prefeito, quer ouvi-lo. Se não se posicionar, a sociedade fica com a dúvida em relação a gestão dele”, disse.

Apesar disso, afirmou que, se confirmadas as acusações, o prefeito deve explicações, não só a Câmara de Vereadores, como a sociedade.

Bussiki disse ainda que não chegou a conversar com os colegas sobre os fatos que envolveriam o chefe do Executivo.

Manobra

Uma suposta manobra dos vereadores resultou no encerramento da sessão ordinária da Câmara, na manhã desta quinta-feira (24), em razão de falta de quórum.

O fato incomum na Casa ocorreu justamente no dia em que foi divulgada a reportagem da Folha.

Nos bastidores, as informações dão conta de que a sessão, que chegou a ser aberta e suspensa por 30 minutos, foi encerrada justamente para evitar comentários sobre o assunto em plenário.

A reportagem esteve no Legislativo Municipal constatou que a maior parte dos vereadores estava nos corredores da Casa, mas não adentrou em plenário.

O presidente, Justino Malheiros (PV), optou por encerrar a sessão, antes mesmo de realizar a segunda chamada dos parlamentares.

Marcelo Bussiki não descarta o encerramento proposital da sessão.

“Normalmente, nessa legislatura, as sessões não têm problema de falta de quórum, sempre ocorrem normalmente. Não acontecer a sessão hoje gera dúvidas a respeito disso [possível manobra]”, disse o parlamentar.

Explicações

O vereador Felipe Wellaton (PV) não descarta a possibilidade de que a denúncia contra Emanuel gere desdobramentos na Câmara Municipal.

Porém, ele afirma que qualquer ação por parte do Legislativo só deverá ser tomada após uma eventual decisão do Poder Judiciário.

“A gente não sabe até onde vai teor da delação, o que a gente sabe é que o Judiciário tem que averiguar. Não cabe a nós do Legislativo fazer esse julgamento. A situação é preocupante porque diz respeito a um prefeito no exercício do mandato, mas é preciso que o Judiciário se atente aos fatos”, afirmou.

“Cabe a Câmara, depois de apurado os fatos, se organizar e, se for o caso, ter um procedimento formal para toda essa questão”, concluiu.

