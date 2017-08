CAMILA RIBEIRO

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou a instauração de inquérito contra o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas.

O inquérito é conduzido pela delegada Ana Cristina Feldner, em sede da investigação que apura o esquema de grampos ilegais operado pela Polícia Militar em Mato Grosso.

Jarbas é acusado de agir de modo a dificultar as investigações relacionadas às escutas ilegais, bem como de tentativa de obter acesso a dados sigilosos para repassar a pessoas investigadas pelo esquema.

Ao MidiaNews, Perri afirmou que a investigação foi aberta após um pedido formulado pelo promotor de Justiça Mauro Zaque, autor da denúncia do esquema de escutas clandestinas no Estado.

O promotor alega que Rogers Jarbas teria interrogado de forma ilegal a delegada Alana Cardoso, em maio deste ano.

Ela foi responsável pela condução de uma operação da Polícia Civil que monitorou membros do crime organizado, além de uma ex-assessora da Casa Civil e uma mulher com quem o ex-secretário Paulo Taques teve um relacionamento amoroso.

Para Zaque, o secretário tentou investigá-lo “transversalmente”, quando ouviu a delegada.

A própria Alana denunciou que teve sua ampla defesa e presunção de inocência violada, uma vez que foi interrogada “sem qualquer procedimento formalmente instaurado”.

Ainda segundo o desembargador Orlando Perri, também pesa contra o secretário as acusações de que ele teria tentado intimidar agentes envolvidos na investigação dos grampos.

Jarbas é acusado de solicitar informações sigilosas à Polícia Civil, a pedido do escritório responsável pela defesa do ex-secretário Paulo Taques – que ficou preso durante uma semana, por suposta participação no esquema de grampos. As informações, no entanto, não foram repassadas em razão do sigilo.

Outro Lado

O secretário se posicionou por meio de nota. Leia abaixo:

"O secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), Rogers Jarbas, aguarda convocação para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. O secretário ainda informa que está à disposição do Judiciário e de quem eventualmente esteja promovendo qualquer tipo de investigação sobre o tema.

Rogers ainda ressalta que o compromisso dele é com a verdade e que confia na Justiça."

