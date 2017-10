THAIZA ASSUNÇÃO

A delegada Ana Cristina Feldner revelou que o ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode determinar que a Polícia Civil de Mato Grosso continue as investigações relativas ao escândalo das escutas ilegais.

Na última semana, o magistrado avocou (trouxe para si) todos os procedimentos investigatórios relacionados aos grampos.

Desde então, as investigações, as diligências e os depoimentos são realizados sob a tutela do STJ, e não mais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o desembargador Orlando Perri.

A decisão foi motivada por um pedido do governador Pedro Taques (PSDB), que foi citado em denúncia feita pelo promotor Mauro Zaque. Como o chefe do Executivo tem foro especial por prerrogativa de função, ele será investigado pelo STJ.

“Não há nenhum obstáculo legal para que isso aconteça. Isso depende, realmente, de uma liberalidade do ministro do STJ. Caso ele entenda que, pelo fato de a Polícia Civil de Mato Grosso já ter atuado desde o início as investigações, ele pode delegar que nós continuemos, evitando até uma quebra e aproveitando todos os atos que já foram praticados”, disse.

A delegada lembrou que já existe delegação do STJ nesse sentindo para a Delegacia Fazendária do Estado (Defaz). Os fatos, portanto, são apurados aqui, pela Polícia Civil, e encaminhados diretamente para decisão do Superior Tribunal de Justiça.

“Pela doutrina policial, quanto mais perto dos fatos, mais fácil é de ser investigado. Os grampos aconteceram aqui no Estado de Maro Grosso. Então, é obvio que você colhe as informações mais fáceis aqui do que distante”, afirmou.

Ana Cristina Feldner ressaltou, no entanto, que essa decisão é exclusiva do ministro, ou seja, não cabe pedido nesse sentindo.

“É uma escolha dele, não há nem como fazermos uma solicitação para ele nesse sentido. Ele deve verificar, pela economia processual, que já foi disponibilizada uma equipe e essa equipe já estava trabalhando de forma exclusiva nessa investigação e nos delegar a continuação da apuração do caso”, completou a delegada.

