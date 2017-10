CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O esquema de grampos ilegais operado por policiais militares em Mato Grosso serviu também para subsidiar eventuais flagrantes de crimes eleitorais praticados por adversários do então candidato Pedro Taques (PSDB), nas eleições no ano de 2014.

A afirmação foi feita pelo cabo PM Gérson Correa, réu da ação penal que apura as interceptações telefônicas. Ele, que está preso desde maio, resolveu colaborar com as investigações e revelar detalhes do esquema.

Segundo o militar, os “alvos políticos” da chamada grampolândia lhe foram repassados pelo coronel Zaqueu Brabosa, em meados de setembro daquele ano, em meio ao processo eleitoral. Zaqueu viria a assumir o comando-geral da PM, no início da gestão de Taques.

Naquela semana que antecedeu a eleição, por exemplo, repassei, inclusive, algumas informações de supostos crimes eleitorais, alguma coisa que poderia subsidiar a atuação da PM em algum flagrante

“Eu repassava [ao Zaqueu] aquilo que era de interessante para a campanha, antes do pleito eleitoral. Naquela semana que antecedeu a eleição, por exemplo, repassei, inclusive, algumas informações de supostos crimes eleitorais, alguma coisa que poderia subsidiar a atuação da PM em algum flagrante”, disse Gérson, durante interrogatório tomado pelo delegado Flávio Stringueta, no último dia 16.

“Também repassei algumas conversas ‘pós-eleições’. Aí, no sentido de como foi, as pessoas reclamando, como foi o pleito eleitoral”, afirmou o militar.

"Patru", "Mumu" e "Tatu"



Ainda no interrogatório, o cabo afirmou que os “alvos políticos” das interceptações clandestinas deveriam ser acompanhados praticamente em tempo real.

Tal determinação, segundo ele, partiu do coronel Zaqueu. “Esses números foram repassados pelo coronel Zaqueu e, evidentemente, que me orientou para realizar o acompanhamento mais ‘online’ dessas pessoas, nesse período que antecedia o pleito eleitoral de 2014”, disse.

O cabo da PM explicou que, inicialmente, elaborou um relatório que baseou os pedidos de interceptações à Justiça, no qual estavam contidos números de policiais suspeitos de práticas criminosas.

Num segundo momento é que foram inseridos os alvos relacionados ao pleito eleitoral daquele ano (candidatos, assessores ou correligionários de candidatos) e até mesmo Tatiane Sangali, então amante do ex-chefe da Casa Civil, Paulo Taques.

“Esses números, primeiro, foram somente de policias, mas logo em seguida recebi outros números que eram de pessoas envolvidas com a política local”.

“Nessa ocasião, [foram inseridos números] do senhor Jose Patrocínio, que digitei no relatório como ‘Patru’, o senhor Antônio Rosa, que não me recordo como eu tinha colocado, também foi inserido o nome do senhor Muvuca, que coloquei pelo epiteto de ‘Mumu’ e também da senhora – não me recordo se foi nesse aí ou no relatório subsequente –Tatiane Sangalli, cujo apelido foi ‘Tatu’”, afirmou Gérson.

Patrocínio e José Rosa, à época, eras responsáveis pelas assessorias jurídicas dos então candidatos ao Governo, Lúdio Cabral (PT) e José Riva (PSD). Já Muvuca concorreu ao Palácio Paiaguás.

Veja trechos do interrogatório do cabo Gérson Correa:

Leia mais sobre o assunto:

Cabo: reunião em restaurante selou R$ 50 mil para bancar escutas