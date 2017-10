VINÍCIUS LEMOS

DA REDAÇÃO

A Polícia Federal encontrou extratos de transferências bancárias feitas pelo prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) para o exterior, durante busca e apreensão realizada no dia 15 de setembro passado.

Os comprovantes foram apreendidos durante a deflagração da Operação Malebolge, a 12ª fase da Ararath. A residência de Emanuel, no Jardim das Américas, e seu gabinete, no Palácio Alencastro, foram alvos das buscas da PF.

O prefeito afirmou, nesta segunda-feira (23), que as remessas de dinheiro foram feitas a um irmão, que vive nos Estados Unidos.

A minha mãe manda [dinheiro] todo mês. Isso é a coisa mais normal do mundo. No momento oportuno, isso vai ser esclarecido

"Eu tenho um irmão que se chama Marco Túlio de Freitas Pinheiro. Ele é músico, mora nos Estados Unidos há 25 anos, é casado com uma piauiense, que trabalha como babá. Eles são trabalhadores e eu tenho dois sobrinhos americanos”, declarou.

De acordo com Pinheiro, a família dele sempre ajudou financeiramente o irmão que vive no exterior. Para ele, foi uma "surpresa" ver na imprensa suspeitas levantadas sobre a legalidade dos valores transferidos.

"Graça"

“Eu achei até graça, porque saiu que foram remessas de recursos ao exterior. É [recurso] da família. A gente sempre ajudou, como vamos continuar ajudando. Podendo, vou mandar mais dinheiro para ele no mês que vem”, disse.

“A minha mãe manda todo mês. Isso é a coisa mais normal do mundo. No momento oportuno, isso vai ser esclarecido”, acrescentou.

Emanuel foi um dos políticos flagrados recebendo dinheiro no Palácio Paiguás, durante a gestão de Silval Barbosa. As imagens, em que ele enche os bolsos com maços de dinheiro foram destaques na imprensa nacional.