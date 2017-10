DA REDAÇÃO



Criar um ambiente propício e projetos favoráveis à instalação de parcerias sociais entre órgãos públicos e empresas privadas interessadas em melhorar o ambiente onde atuam. Esta passou a ser uma das atribuições da MT Parcerias S.A (MT PAR) a partir de janeiro deste ano quando foi criado o braço “social” da empresa, a MT PAR Social.

Estas parcerias sustentáveis serão justamente o tema do VI Encontro Parcerias que Transformam, que será realizado nesta terça-feira (24.10), das 14h às 18h, no auditório Ponce de Arruda, no Palácio Paiaguás.

O evento conta com o apoio do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper). Estão convidados servidores públicos, secretários de Estado, universitários e interessados no tema.

Três palestrantes vão abordar parcerias entre entes públicos e privados com foco no bem estar social.

Sandro Sabral desenvolve pesquisas com atenção especial em temas relacionados às interações entre governos, empresas e Organizações Não Governamentais (ONGs). Suelma Rosa, por sua vez, conta com 20 anos de experiência em Relações Exteriores, Governo e Relações Internacionais no Setor Público, Organizações Internacionais Organização Não Governamental e Setor Privado.

Atualmente, é diretora de assuntos governamentais da Dow. Germano Guimarães é diretor e cofundador do Instituto Tellus. Já foi duplamente premiado pelo Prêmio Mario Covas nas categorias Inovação e Excelência em Gestão Pública. Hoje faz parte do Conselho Consultivo do Instituto Natura, membro do Conselho Consultivo do Centro Ruth Cardoso e curador do Global Shapears do World Economic Forum.

O intuito da MT PAR é utilizar a experiência dos três palestrantes para debater os modelos de parcerias sociais. Estas parcerias serão replicadas no Estado a partir do know how da MT PAR em elaborar projetos de PPPs e concessões - para os quais conta com apoio do Escritório de Projetos das Nações Unidas e Banco Interamericano de Desenvolvimento - e a nova experiência em unir o desejo de empresários em investir em projetos sociais sólidos e a necessidade dos entes públicos em captar estes investimentos. Tudo por uma sociedade melhor.

A MT PAR Social já realizou encontros com representantes de empresas privadas e públicas em que foram desenvolvidas dinâmicas de grupo com o tema parcerias sociais. No começo, havia resistência e até mesmo uma lacuna nos investimentos de empresas que focam no lado social em injetar recursos em órgãos públicos. Foi constatado que os investidores esperam credibilidade e que os investimentos cheguem ao destino correto. A missão da MT PAR Social é apresentar projetos com confiabilidade, lastro e plenamente executável a estes investidores. A forma como isso será feito será justamente o tema de debate do VI Encontro Parcerias que Transformam, com foco no social.

Para participar é necessário se inscrever pelo site www.mtpar.mt.gov.br e doar uma caixa de lápis de cor. As doações serão encaminhadas para a Rede Cidadã.