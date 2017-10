VINÍCIUS LEMOS

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou que não teme ser investigado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação ao esquema de grampos ilegais no Estado.

O tucano ainda voltou a declarar que não teve participação na prática criminosa e assegurou que não foi o responsável por ordenar nenhuma interceptação clandestina.

Taques foi o responsável – juntamente com a Procuradoria-Geral da República – por solicitar que os inquéritos sobre os grampos ilegais fossem encaminhados ao STJ. No pedido, ele alegou que por ser um dos investigados e por possuir prerrogativa de foro na corte superior, o procedimento deveria sair do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O pedido do chefe do Executivo estadual foi acolhido pelo ministro Mauro Campbell, que em 11 de outubro avocou (trouxe para si) todos os procedimentos investigatórios relacionados ao esquema de interceptações ilegais no Estado.

Ao comentar sobre o encaminhamento dos procedimentos ao STJ, o governador destacou que não tem medo de ser alvo das investigações referentes ao esquema criminoso.

“Eu que pedi para ser investigado. Enquanto muitos querem fugir das investigações, eu quero ser investigado. Quem não deve não teme e eu quero ser investigado, sim. Agora, só falo isso por meio da decisão do STJ e das petições dos meus advogados”, declarou.

O tucano, porém, optou por não tecer comentários sobre a mudança de instância nos procedimentos dos grampos.

“Nenhum comentário. Depois que fiz o protocolo do meu pedido ao STJ, está no Poder Judiciário e eu confio no Poder Judiciário. O que eu tinha que fazer, eu fiz”, disse.

Ele ainda comentou sobre as declarações feitas pelo cabo Gerson Corrêa, que afirmou que o ex-secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, teria ordenado interceptações ilegais contra possíveis adversários políticos na disputa eleitoral de 2014.

O governador negou que tivesse conhecimento sobre a suposta prática criminosa e voltou a afirmar que não participou de nenhum esquema de grampos clandestinos.

“Eu vou repetir. Não fiz absolutamente nada de errado, não mandei fazer nada errado. Não é do meu feitio. Sobre o que o cabo falou, isso faz parte da investigação. O pedido que fiz ao STJ é que vai resolver toda essa situação. Confio no Poder Judiciário”, disse.

Por fim, o governador comentou que reage com “total tranquilidade” às denúncias que envolvem o nome dele no esquema de escutas ilegais.

“Quando eu decidi entrar na política, chamei a minha família e disse: ‘Nós passaremos por momentos difíceis e enfrentaremos acusações, mas não vou esmorecer’”.

“Eu tenho um compromisso com o povo de Mato Grosso e vou cumpri-lo. Agora, é certo que algumas pessoas não querem, mas podem ficar tranquilos, porque eu não desisto”, completou.

