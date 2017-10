VINÍCIUS LEMOS

Os deputados federais Fábio Garcia e Adilton Sachetti deixaram o PSB nesta terça-feira (25). Depois de diversos impasses internos, os parlamentares receberam autorização para deixar a legenda. Eles devem migrar para o Democratas.

O impasse entre os deputados e a Executiva Nacional do PSB teve início após eles irem contra diretrizes do partido. Garcia, por exemplo, votou à favor da medida, à qual a cúpula nacional é contrária. Sachetti estava de licença na época da votação.

Eles somente poderiam deixar a legenda, por vontade própria, no período da janela partidária, prevista para março do ano que vem.

No entanto, representantes da Executiva Nacional decidiram adiantar os procedimentos e autorizaram que os mato-grossenses se desfiliassem. A autorização também foi concedida a outros três parlamentares – de outros Estados – que também estavam em vias de serem expulsos em razão de terem votado a favor da Reforma Trabalhista.

Por ocupar o cargo de presidente estadual do PSB no período em que se manifestou a favor da Reforma Trabalhista, Garcia foi alvo de procedimentos internos na legenda e, na próxima sexta-feira (27), seria alvo de uma votação do diretório nacional, que avaliaria sua possível expulsão.

Por meio de comunicado, publicado em seu Facebook na noite de terça-feira, Garcia informou que recebeu anuência para deixar o PSB por justa causa.

“Assim sendo, a partir de hoje não faço mais parte dos quadros do PSB. Quero neste momento agradecer a todos companheiros, filiados do PSB, amigos que junto conosco fizeram do PSB um dos mais fortes partidos de Mato Grosso”, declarou.

Ele ainda mencionou o período em que foi presidente do partido, cargo do qual foi destituído logo após ter votado contra a orientação da Executiva Nacional.

“Crescemos e qualificamos nossos quadros. Saímos de 1 prefeito para 16 prefeitos, conquistamos 9 vice prefeituras, saltamos de 1 para 5 o número de deputados estaduais e passamos de 79 para 142 vereadores no estado de Mato Grosso”, comentou.

“Tenho muito orgulho de ter ajudado a construir um grupo político tão forte e de ter caminhado ao lado de pessoas tão honradas, leais e companheiras”, acrescentou.

Futuro

No comunicado, Garcia afirmou que ainda não sabe para qual legenda irá migrar quando for aberto o período de janela partidária.

“Ainda não defini o meu próximo partido e irei fazê-lo como sempre fizemos, dialogando e buscando a melhor alternativa para nosso grupo político e para Mato Grosso”, disse.

O parlamentar mantém, junto com Adilton Sachetti e outros deputados do PSB, conversas avançadas com representantes do Democratas no Estado.

Garcia e Sachetti chegaram a fazer um acordo informal com os representantes do Democratas e garantiram que irão para a legenda assim que a Justiça Eleitoral permitir. O DEM também deve ser o destino de outros membros insatisfeitos no PSB, como o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho.

A saída de Sachetti e Garcia representa o início da debandada dos descontentes com o PSB.

Imbróglio interno

Garcia e os outros parlamentares votaram a favor da proposta do Governo Federal em relação a mudanças na Reforma Trabalhista, posição contrária à da cúpula nacional do PSB.

Movimentos fizeram representação requerendo a saída do deputado. Na época, afirmaram que a postura de Garcia vai “totalmente na contramão das regras estatutárias do PSB” estabelecidas desde o início do partido, há 70 anos.

Processos contra os parlamentares foram instaurados devido ao descumprimento da decisão da Executiva Nacional com relação à votação da Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados, em abril.

O Conselho de Ética do partido analisou os processos e recomendou que os quatro parlamentares que ocupavam cargos de lideranças estaduais fossem expulsos por agir em desacordo com as regras estatutárias e o programa partidário.

Disputa

A saída de Garcia e Sachetti é mais um capítulo na guerra travada com a direção nacional do PSB, que tem como aliado em Mato Grosso o deputado federal Valtenir Pereira.

Em abril deste ano, Valtenir retornou ao PSB - ele estava no PMDB - e foi colocado na presidência do diretório estadual.

Até então presidente, Garcia recorreu à Justiça, mas não conseguiu reverter a decisão.

Desde então, teve início imbróglio interno na legenda e os deputados e o ex-prefeito Mauro Mendes, que então eram lideranças estaduais do partido, manifestaram interesse em deixar o PSB.

