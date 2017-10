DA REDAÇÃO



O suplente de deputado federal José Augusto Curvo (PSD), o "Dr. Tampinha", decidiu não assumir a vaga na Câmara, após o deputado federal Adilton Sachetti (sem partido) entrar em licença por motivos pessoais.

“A pedido do presidente do PSD e vice-governador do Estado, Carlos Fávaro, e do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, vou continuar com meu trabalho na pasta e abrir espaço para o segundo suplente, Xuxu Dal Molin", disse Curvo.

Ele argumentou seu cargo no ministério é "de extrema importância para Mato Grosso", considerando que vem desenvolvendo ações relacionadas à conectividade, em várias regiões do Estado.

José Augustvo Curvo é primeiro suplente de deputado federal do PSD e, atualmente, é assessor especial adjunto no Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação.

O médico disse que, inicialmente, cogitou de assumir a vaga deixada por Sachetti, como fez em duas ocasiões, em 2016. Mas, por "motivos estratégicos" e devido ao pedido de Fávaro e Kassab, decidiu ficar no Ministério da Ciência e Tecnologia.

“Hoje, estou à frente da distribuição de antenas, que irão proporcionar internet de qualidade e de baixo custo. Consegui, com o ministro Kassab, que o lançamento do programa do primeiro satélite brasileiro seja em Mato Grosso, sendo que Água Boa será o primeiro município do Brasil a receber a tecnologia”, explicou.

A solenidade deve acontecer em janeiro e deve contar com a presença do ministro Kassab e do presidente da Telebras, Maximiliano Martinhão.

Além disso, Tampinha é o responsável por definir cidades e distritos, num contexto de prioridades, que receberão a internet gratuitamente, com destaques para os setores da Educação e Saúde.

Outro programa no qual o assessor especial adjunto está envolvido é o Gesac (Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão), que doa computadores recondicionados e pontos de internet para prefeituras utilizarem em espaços públicos, como bibliotecas, escolas, hospitais e outros.

“A primeira leva de computadores já está a caminho de Mato Grosso, e são cerca de 500 máquinas. Assim que o cadastro e o processo de outras prefeituras se finalizarem, outros serão enviados. Acredito que cerca de 1500 computadores serão distribuídos no Estado, para mudar a vida da população”, afirmou.

O médico afirmou que poderá trabalhar por Mato Grosso, de forma muito mais eficaz, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação, do que na Câmara dos Deputados, durante os quatro meses de licença do deputado Adilton Sachetti.