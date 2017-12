VINÍCIUS LEMOS

DA REDAÇÃO

O suplente de deputado federal, José Augusto Curvo, o Tampinha (PSD), confirmou que o seu correligionário, o vice-governador, Carlos Fávaro, pretende se candidatar ao Governo do Estado nas eleições do próximo ano.

A possibilidade de que Fávaro se torne adversário do governador Pedro Taques (PSDB) vem sendo comentada há meses.

Um dos indícios de que o vice-governador possui planos eleitorais para 2018 é o fato de que Fávaro está deixando o comando da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). A previsão inicial era de que o vice-governador deixasse a função somente em março. Porém, ele decidiu adiantar sua saída da pasta.

De acordo com Tampinha – que ocupa o cargo de assessor adjunto do ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação Gilberto Kassab –, membros da executiva do PSD em Mato Grosso se reuniram e decidiram que a melhor alternativa para a legenda seria a candidatura de Fávaro ao Palácio Paiaguás.

“Provavelmente ele vai ser candidato a governador. Já existe todo acerto. O PSD está articulando para que tudo dê certo. Ele está deixando a Sema e isso vai facilitar a candidatura”, disse, em entrevista ao MidiaNews.

“Vamos ter um candidato. Somos um partido grande em Mato Grosso, temos seis deputados estaduais, eu sou suplente de federal, temos um dos maiores partidos. A gente tem o direito de pleitear uma candidatura”, acrescentou.

O suplente de deputado comentou que o PSD pretende, até o fim de janeiro, deixar todos os cargos que ocupa na equipe de Taques.

“Vamos tentar entregar todos os cargos que estão nas secretarias do Governo, para que a gente possa trabalhar para eleger o Carlos Fávaro. Lá na frente vamos decidir com quais partidos iremos nos juntar”, pontuou.

Segundo Tampinha, o vice-governador tem se mostrado disposto a se candidatar ao Executivo estadual.

“Ele já disse que será candidato e por isso irá entregar a Sema. Já está fechado esse assunto. É um consenso dentro do partido”, comentou.

Durante o próximo ano, o suplente de deputado comentou que Fávaro não deve deixar o cargo de vice-governador, mesmo que haja possíveis atritos entre ele e Taques, caso sejam adversários nas urnas eleitorais.

“A executiva do PSD se reuniu e deu apoio para que o Fávaro seja candidato. Ele aceitou e deixou seu nome à disposição do partido. Mas as articulações deverão começar mesmo a partir de março, quando vai haver a abertura da janela partidária”.

“Nós estamos preparando nosso partido para seguir em frente, com essa candidatura própria”, declarou.